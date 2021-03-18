В Улан-Удэ планируют построить центр бокса

Его хотят разместить на Левом берегу



В феврале текущего года в Федерации бокса России заявили, что планируют построить в столице Бурятии спортивный центр. Администрация города поддержала эту инициативу. На сегодня ищут земельный участок для будущего строительства.



Недавно мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел варианты земельных участков на Левобережье. Предварительно определен участок на Бурводе на улице Кабанская. В этом районе всего один спортивный объект – это ДЮСШ №10 для занятий борьбой и стрельбой из лука.



- Здесь густонаселенный район, здесь много детей, здесь строится новая школа на 1275 мест. То есть 2,5 тысячи детей здесь будут учится ежедневно, поэтому приоритет мы отдаем в том числе и вот таким микрорайонам, - подчеркнул мэр.



Как сообщает Администрация города, Федерация бокса России готова построить объект и после содержать его. По предварительной информации, вложить в строительство центра планируется порядка 300 миллионов рублей. Но уже понятно, что немалые вложения потребуются и от городского бюджета для старта строительства и по итогам его ввода в эксплуатацию.



- Сегодня мы рассматриваем участок, который принадлежит Российской Федерации. Им в оперативном управлении распоряжается «Бурятводмелиорация». Принципиальных возражений для передачи нам этого участка под строительство культурного, социального или спортивного объекта нет. Сейчас мы начинаем процедуру передачи земельного участка, - сообщил Игорь Шутенков.⠀



Отмечено, что центр бокса будет многофункциональным и сможет разместить на своей территории разные виды спорта: лёгкую атлетику, гимнастику и другие. Более того все дети до 18 лет смогут заниматься бесплатно. ⠀



Подобный центр с ареной на 3 тысячи мест также планируют построить в Чите. Уже разработан проект. Спортивный зал «Центр прогресса бокса» там возведут к чемпионату России по боксу 2022 года. После чемпионата спортобъект можно будет использовать для любых спортивных, культурных мероприятий и тренировок.⠀



Улан-Удэ уже принимал подобные крупные соревнования. В 2018 году прошел чемпионат России, а год спустя чемпионат мира по боксу среди женщин. По предварительным планам в Улан-Удэ в 2022 году хотят провести Кубок России по боксу среди мужчин. Как отметили в сообщении, возможна и организация чемпионата Европы.



фото: администрация Улан-Удэ