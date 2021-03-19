В спортшколе Хоринского района открылся зал бокса

Боксерские груши протестировал министр спорта республики





18 марта в Хоринской детско-юношеской спортивной школе глава Бурятии Алексей Цыденов с юными спортсменами и тренерами открыл специализированный зал бокса.

- По поручению президента России в рамках нацпроекта «Демография» создаются условия для занятия спортом, ведения здорового образа жизни, чтобы жизнь была более качественной. И в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» было профинансировано строительство этого боксерского зала. Какой отличный зал сделан! Спортивное наследие после Чемпионата мира по женскому боксу - у нас был приобретен спортинвентарь, который использовался для подготовки участников Чемпионата мира - они теперь направлены в районы, чтобы наши дети могли заниматься. Желаем нашим ребятам быть сильными, здоровыми. Пусть у них все получается, - отметил Алексей Цыденов.





Здание общей площадью 360 кв м отвечает всем современным требованиям. В нем имеются раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми. Созданы отдельная комната для тренера, снарядная, кладовая, электрощитовая, тепловой пункт с отдельным входом. Установлена система приточно-вытяжной вентиляции.





Раньше боксеры делили тренировочный зал с борцами. Сейчас в их распоряжении зал для тренировок площадью 190 кв м. В просторном и светлом зале размещены боксерский ринг, большие зеркала, необходимый спортивный инвентарь и спортивные тренажеры.





- Боксом я занимаюсь шесть лет, пока кандидат в мастера спорта. Спорт для меня – это не просто увлечение, с ним связаны мои главные цели в жизни. Раньше мы занимались в одном зале с борцами, ходили качаться к ним в тренажерку, ринга такого не было. Конечно, подстраивались. Я хочу выступать на профессиональном ринге. Как и любой спортсмен, мечтаю о медалях Чемпионатов России, мира, Олимпиады. Будем работать! Мы очень рады новому залу, - поделился впечатлениями воспитанник детско-юношеской спортивной школы Алексей Уфимцев.





Боксерский зал в селе Хоринск построен по поручению, которое глава Бурятии дал по итогам рабочей поездки в район в 2018 году. Тогда к Алексею Цыденову обратились жители села и попросили оказать помощь в развитии этого вида спорта. В итоге строительство объекта было включено в список мероприятий нацпроекта «Демография». Строительные работы завершили в декабре 2020 года.- Раньше мы занимались в маленьком зале, ринга не было, не было вентиляции. Теперь условия совершенно другие. Для нас приобрели весь необходимый инвентарь. Наши спортсмены выступают на соревнованиях не только республиканского масштаба, но и на уровне федерального округа. Есть призеры первенств республики и ДФО. Сейчас к нам ходят 120 детей, - рассказал тренер Хоринской ДЮСШ Доржо Батомункуев.Общие расходы на строительство специализированного зала для боксеров составили 13,6 млн рублей. Это мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» призвано вовлечь в здоровый образ жизни детей и взрослых, создать условия для развития спорта на селе. Нацпроект реализуется в рамках исполнения поручении президента Владимира Путина.Фото: пресс-служба правительства Бурятии