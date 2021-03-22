Владимир Гранат: пик и пикирование

История самого известного воспитанника бурятского футбола





Владимир Гранат вырос в многодетной семье в Улан-Удэ — совсем нефутбольном городе. А всего за два года карьеры сменил майку сборной России на цвета «Олимпа-Долгопрудный» из ПФЛ. Проект Legalbet, освещающий ставки на спорт онлайн , рассказывает о непростой карьере футболиста из Бурятии.

В футбол Гранат попал в семь лет — в школу улан-удинского «Локомотива» записали старшие братья, которых у него четыре. В 11 классе после зональных соревнований защитника пригласили в более успешную «Звезду» из Иркутска, и именно там его заприметило московское «Динамо», где он начал играть в неполные 18 лет и провел 10 лет.Поначалу он был неплох в дубле, но для взрослой команды не созрел. Поэтому отправился в аренду — получать взрослую практику в «Сибири». Через полгода улан-удинец вернулся в «Динамо», закрепился в ранге основного защитника первой команды, а в 2013 году (в 25 лет) получил капитанскую повязку.Карьере мешали травмы. Первое испытание — черепно-мозговая травма от удара болельщика, который выскочил на поле во время матча «Зенит» — «Динамо» (11 мая 2014 года). На восстановление ушла неделя, однако после этого Гранат более двух месяцев не играл в официальных матчах. Доверие Станислава Черчесова пошатнулось. Тот не выпускал Граната на поле в матчах Лиги Европы, а затем и вовсе сослал его в молодёжку с формулировкой «потеря концентрации в тренировочном процессе».Вскоре ещё одна травма: во время зимних сборов 2015 года футболист повредил мениск. Усугублялось положение тем, что в этот период он должен был перейти в «Ростов» на правах аренды. В новой команде защитник не провёл ни одной игры за четыре месяца. Летом 2015-го Граната подписал «Спартак», но и там не получилось. Проведя в основе два матча, защитник травмировал бедро и за оставшиеся четыре месяца года провёл лишь два полных матча из девяти. В 2016-м Владимир наконец стал попадать в состав, но уровень игры не устроил руководство, и Гранат отправился в «Ростов».В 2016 году ростовчан тренировал Курбан Бердыев — единственный тренер, о котором Гранат отзывается только положительно. При нём бурятский воспитанник был железным игроком старта и даже после длительной травмы колена быстро вернулся в основу. Когда Бердыев в 2017 году ушёл в казанский «Рубин», Гранат последовал за ним, и первые полтора сезона проблем не было. Именно в этот период футболиста пригласили на чемпионат мира 2018 года в составе сборной России.5 июня 2019 года «Рубин» досрочно разорвал контракт с Бердыевым из-за неудовлетворительных результатов, а от новых тренеров (Шаронов, Слуцкий) Гранат слышал лишь критику. И снова пошли травмы...Казанцы не продлили контракт с Гранатом, и летом 2020 года он стал свободным агентом.После «Рубина» Гранат больше полугода искал новый клуб — не везде хотели видеть игрока, склонного к травмам. Футболист уже приготовился играть в ФНЛ (второй дивизион российского футбола) и даже проходил просмотр в московском «Торпедо». Однако переговоры сорвались. Взял игрока лишь «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ПФЛ — третьем дивизионе страны.Сейчас Гранату 33 года, что немного для его амплуа. Но всё же воскресить карьеру в элите ему будет очень трудно.Фото ФК «Ростов»