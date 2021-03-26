НА Байкале проходит регата на буерах

Соревнования проводятся более 30 лет

На озере Байкал, в районе так называемого Малого моря проходит буерная недельная регата, проходившая на ровной застывшей глади самого большого пресноводного водоёма в мире, сообщает телеканал "Большая Азия".



Роман Копылов, участник соревнования:

"Есть «пироги» такие, снежные заносы… Которые маленькие - ерунда! Но есть и большие… Опасно! Я вчера в один такой влетел, и было не очень…"

Торстен Симс, немецкий спортсмен:

"Нам не удалось потренироваться перед соревнованиями. Вчера мне впервые за сезон удалось заняться яхтингом на буерах. Благодарю за это Байкал!"

Сергей Долженко, старший судья:

"Сейчас во всём мире запреты, поэтому многие европейцы, скандинавы просто не смогли сюда приехать по карантинным показателям. Их не выпустили из страны".

Буер - это лёгкая лодка, поставленная на металлические коньки. Она снабжена мачтой и парусом, что позволяет ей развивать значительную скорость на ледяной поверхности. Опытные спортсмены отмечают прихотливую розу ветров на Байкале, что делает соревнования непростыми даже для профессионалов.

Международные соревнования по буерному спорту проводятся на озере уже более 30 лет - с 1990 года. Главным призом является «Кубок Байкала».



