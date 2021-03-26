26.03.2021
НА Байкале проходит регата на буерах

НА Байкале проходит регата на буерах

Соревнования проводятся более 30 лет

На озере Байкал, в районе так называемого Малого моря проходит буерная недельная регата, проходившая на ровной застывшей глади самого большого пресноводного водоёма в мире, сообщает телеканал "Большая Азия".

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Роман Копылов, участник соревнования:

"Есть «пироги» такие, снежные заносы… Которые маленькие - ерунда! Но есть и большие… Опасно! Я вчера в один такой влетел, и было не очень…"

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Торстен Симс, немецкий спортсмен:

"Нам не удалось потренироваться перед соревнованиями. Вчера мне впервые за сезон удалось заняться яхтингом на буерах. Благодарю за это Байкал!"

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Сергей Долженко, старший судья:

"Сейчас во всём мире запреты, поэтому многие европейцы, скандинавы просто не смогли сюда приехать по карантинным показателям. Их не выпустили из страны".

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Буер - это лёгкая лодка, поставленная на металлические коньки. Она снабжена мачтой и парусом, что позволяет ей развивать значительную скорость на ледяной поверхности. Опытные спортсмены отмечают прихотливую розу ветров на Байкале, что делает соревнования непростыми даже для профессионалов.

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Международные соревнования по буерному спорту проводятся на озере уже более 30 лет - с 1990 года. Главным призом является «Кубок Байкала».


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