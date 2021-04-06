В Улан-Удэ вернулась чемпионка России Алиса Жамбалова

Спортсменка отсутствовала в Бурятии 9 месяцев
Этим утром после 9-месячного отсутствия в Бурятию вернулась четырёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года, Чемпионка России, участница Олимпийских игр-2018 в Пьёнчане Алиса Жамбалова. Девушка отметила, что в целом сезон прошел неплохо, хоть и его конец выдался не так, как хотелось бы. Напомним, Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом перед этапом Кубка мира, что проходил в финском Лахти.
- Я думаю, что Алиса сделала очень существенный шаг. Сейчас она практически лыжница, которая находится рядом с мировой десяткой сильнейших. Это очень позитивный момент. Конечно, очень жаль, что был коронавирус, но ничего не сделаешь – от него не скроешься, даже не поймешь, где его поймаешь. Поэтому, вторая половина сезона получилась не очень удачной – под знаком коронавируса. Но мы все, да и руководство Федерации лыжных гонок, я думаю, нисколько не сомневаемся в том, что Алиса является одной из сильнейших лыжниц в мире, - поделился впечатлениями папа спортсменки и личный тренер Саян Жамбалов.
фото: скриншот из видео
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