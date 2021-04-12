Уроженец Бурятии стал чемпионом кубка России по спортивному ориентированию

Дмитрий Патрин одержал победу среди участников из 24 регионов





Лидер сборной команды Бурятии из Гусиноозерска Дмитрий Патрин стал чемпионом Кубка России по спортивному ориентированию. Состязания прошли на прошлой неделе в городе Волгоград.



- В упорной борьбе Дмитрий Патрин выиграл спринтерский забег с общего старта, в котором стартовало 75 участников из 24 регионов России, от Владивостока до Крыма и Калининграда, - рассказали в Минспорта и молодежной политики Бурятии.



Жители республики поздравили земляка с победой в социальных сетях.



- Министерство спорта и молодежной политики Бурятии желает дальнейших успехов и достойных результатов. С победой! – написали на странице.



- Молодец, гордимся тобой, - пишут в комментариях.



- Молодец! Спортивных успехов и побед! – добавили там же



фото: Минспорта и молодежной политики