Глава Минспорта Бурятии поразил цель из пистолета

Вячеслав Дамдинцурунов открыл чемпионат ФССП по стрельбе



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов сегодня начал рабочий день с оружием в руках. Он был почетным гостем на открытии Чемпионата Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Состязания, в которых принимают участие сборные команды всех федеральных округов страны, проходят в Центре стрелковой подготовки Улан-Удэ.



Лучших стрелков региональных управлений приветствовал главный судья чемпионата, начальник отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта ФССП России Давид Мчедлидзе. Он подчеркнул важность стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия для подготовки приставов и успешного выполнения ими служебных задач.



Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что наша республика уже не раз принимала соревнования мирового и российского уровня по олимпийским видам спорта, а теперь рада приветствовать служебно-прикладные.



Первые выстрелы по мишеням в Центре стрелковой подготовки сделали Вячеслав Дамдинцурунов, Давид Мчедлидзе и главный судебный пристав Бурятии Петр Ертанов.



«Лет десять не держал пистолета», - признался Вячеслав Дамдинцурунов, но все же «вкатил» несколько пуль в черное поле мишени. Лучший результат, как и положено профессионалу, показал главный судья чемпионата, разумеется, вне командного и личного зачета.



Давид Мчедлидзе рассказал, что знает Вячеслава Дамдинцурунова как мастера спортивных и прикладных единоборств и наставника успешных спортсменов, преподавателя Российского университета физической культуры и организатора многих престижных соревнований. «Ждем вас в Москве», - обратился он к Вячеславу Дамдинцурунову.



Чемпионат ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия будет проходить в Улан-Удэ в течение двух дней.



