Стальвира Оршуш в свой день рождения выиграла золото чемпионата Европы

Это уже третья подобная награда в ее карьере





Золото и серебро завоевали бурятские спортсменки на чемпионате Европы по вольной борьбе.

Стальвира Оршуш в упорном финальном поединке не дала воспользоваться преимуществом домашних трибун Роксане Засина из Польши. Поединок не изобиловал техническими действиями, и единственный перевод в партер позволил россиянке записать в свою копилку третье золото чемпионатов Европы.Вероника Чумикова в весовой категории до 59 кг уступила в финале соревнований представительнице Болгарии Биляне Дудовой со счетом 1-3.Ещё одна спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко продолжает выступление на чемпионате, она прошла в полуфинал вчера.Фото: Федерации спортивной борьбы России