Боксёр из Бурятии начал с победы на молодёжном чемпионате России

Радна Цыбиков одолел соперника с сухим счетом







Радна Цыбиков из Бурятии удачно начал своё выступление на чемпионате России по боксу среди юниоров 19-22 лет в подмосковном Серпухове. Как сообщили в Федерации бокса России, в 1/16 финала чемпионата Радна Цыбиков (до 60 кг) выиграл со счетом 5:0 у Азамата Галиева из Татарстана. В среду, 28 апреля, в 1/8 финала он встретится с Оганесом Схнчяном из Удмуртии.

Всего на молодёжном чемпионате России выступят четыре боксёра из Бурятии. Кроме Цыбикова республику также представят Баир Батлаев (до 52 кг), Альберт Гатауллин (до 56 кг) и Максим Парфенов (до 75 кг).До соревнований допущены 219 сильнейших боксеров из 53 регионов страны. В числе участников - чемпионы России по боксу среди мужчин-2020 Джамбулат Бижамов (до 75 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг).По итогам чемпионата будут определены кандидаты на участие в первенстве Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет, которое пройдёт в июне этого года в Италии.Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составит 17,5 млн. рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.Чемпионат России проходит в Серпухове на базе дворца спорта «Надежда» с 26 апреля по 2 мая.Фото: pixabay.com