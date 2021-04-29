Волейболисты «ТимлюйЦемента» завоевали первое место на поселковом чемпионате

Заводчане смогли сыграть на высоком уровне





Команда ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») стала лидером первенства по волейболу в поселке Каменск. Как сообщили в пресс-службе предприятия, соревнования прошли на базе Каменской детско-юношеской спортивной школы. Конкуренцию цементникам составили сборные лицея имени В.Е. Кожевина, средней общеобразовательной школы № 2, филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», компании «Байкальские электрические сети» и поселка Каменск. Волейболисты Тимлюйского цемзавода показали красивую игру и одержали безоговорочную победу в каждом матче.

«У команды было два сильных соперника – сборные поселка Каменск «Варяги» и компании «Байкальские электросети». На спортивной площадке развернулась нешуточная борьба за лидерство, тем не менее, ребятам удалось справиться с эмоциями и отыграть на высоком уровне, – рассказал инструктор по спорту ООО «ТимлюйЦемент» Виктория Носкова. – В этом году наш коллектив существенно обновился: к постоянным участникам присоединились молодые перспективные спортсмены из числа работников транспортно-упаковочного цеха».Ранее, 10 апреля, заводчане стали серебряными призерами ежегодной поселковой спартакиады руководителей и предпринимателей. Соревнования проводились в Каменской детско-юношеской спортивной школе и лицее имени В.Е. Кожевина. Семь команд боролись за победу в состязаниях по волейболу, настольному теннису, дартсу, шашкам и шахматам, стрельбе из пневматической винтовки. Наиболее высокие результаты цементники показали в ходе турниров по волейболу (первое место), теннису, шашкам и шахматам (вторые места). По итогам всех игр команда ООО «ТимлюйЦемент» завоевала серебряную медаль чемпионата, уступив лишь сборной «Предприниматели».«В прошлом году пандемия коронавирусной инфекции лишила нас многих массовых мероприятий. Сейчас запрет на проведение спортивных игр снят. Длительный перерыв не повлиял на уровень подготовки заводчан, они в хорошей спортивной форме. Уверен, наша команда и впредь будет показывать достойную игру», – прокомментировал результаты прошедших состязаний управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко.Фото: ТимлюйЦемент