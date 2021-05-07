Борец из Бурятии лишился шансов на путевку на Олимпиаду

Арсалан Будажапов будет бороться за бронзу

Арсалан Будажапов в составе сборной Кыргызстана претендует на бронзу мирового квалификационного турнира, но не на олимпийскую путевку. В борьбе за лицензию его остановил чемпион Европы Магомедхабиб Кадимагомедов, российский спортсмен выступающий за Беларусь. В квалификации бурятский борец уступил 5:1.



Кадимагомедов с победой завершил остальные схватки первого дня турнира и вышел в финал. Это позволило Арсалану Будажапову вступить в борьбу за бронзовую медаль.



В утешительных поединках 7 мая ему сначала нужно одолеть Михаила Сава из Молдавии, а потом Сонера Демиртоса из Турции. В случае этих двух побед в финале за бронзу Арсалана Будажапова будет ждать еще один российских легионер, чемпион Европы 2021 Таймураз Салказанов, представляющий команду Словакии.

Фото федерации спортивной борьбы Кыргызстана