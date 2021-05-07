Спортсменка из Бурятии сегодня вступит за борьбу за путевку в Токио

У Вероники Чумиковой последний шанс

7 мая в борьбу за олимпийскую путевку на мировом квалификационном турнире в Болгарии вступают представительницы женской борьбы.



В весовой категории до 57 килограммов за право выступать на Олимпиаде 2020 будет бороться обладательница Кубка европейских наций, чемпионка России, призер Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы 2021 Вероника Чумикова. Для этого бурятской спортсменке нужно выйти в финал за золотую медаль. Напомним, Чумикова родилась и выросла в Чувашии, несколько лет выступает за Бурятию.

По итогам жеребьевки Вероника Чумикова стартует в 1/8, где встретится с призером Панамериканских игр Нес Мари Родригес из Пуэрторико.

В следующем круге ее соперницей может стать Бетзабет Сарко из Венесуэлы, чемпионка Европы 2019, призер чемпионатов мира Эмес Барка из Венгрии или бронзовый призер чемпионата Европы 2021 Катерина Жидачевская из Румынии.

В случае побед в 1/8 и 1/4 за выход в финал Вероника Чумикова может встретиться с двукратной чемпионкой Европы Грейс Буллен из Норвегии, которая прославилась в мире борьбы благодаря своей уникальной технике завершения прохода в ноги. Норвежка поднимает соперниц в воздух и вращает несколько раз, перед тем как совершить мощный бросок. Или чемпионкой мира 2020 Линдой Мораис из Канады.