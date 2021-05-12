12.05.2021
Борицы из Бурятии выиграли первые медали домашнего чемпионата России

Борицы из Бурятии выиграли первые медали домашнего чемпионата России

Впереди финальные схватки
Сегодня в Улан-Удэ завершится чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Турнир носит предолимпийский характер. 

В утренней программе разыгрывались бронзовые медали. Спортсменки из Бурятии выиграли три награды - отличились Наиля Абзаева, Анна Щербакова и Нина Адучиева. 

В вечерней программе состоятся финальные схватки. За золото чемпионата будут бороться Стальвира Оршуш, Ирина Ологонова и Мария Кузнецова. 

 
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