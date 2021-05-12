Борицы из Бурятии стали бронзовыми призерами на Чемпионате России

Три спортсменки заняли третьи места в своих весовых категориях

Несколько представительниц Бурятии заняли 3-и места на Чемпионате России по вольной борьбе в своих весовых категориях. Так, в решающей схватке Анна Щербакова одержала победу над Алиной Казымовой из Якутии в весовой категории до 62 кг. Как отмечают в Минспорте Бурятии, в своей копилке спортсменка имеет уже три медали с чемпионатов России по трем видам спорта – дзюдо, самбо и женской борьбе.Кроме того, ранее Нина Адучиева выиграла первую медаль для Бурятии в весе до 53 кг, следом за ней победу одержала Наиля Абзалова в категории до 57 кг. Все девушки стали бронзовыми призерами.Горожане поздравляют девушек в социальных сетях: «Ну и выдержка. Молодцы!», « Браво, так держать», «Гордимся вами!».фото: Минспорта Бурятии