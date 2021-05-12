12.05.2021
Владимир Павлов: Соревнования такого уровня в Бурятии говорят о высоком доверии

Владимир Павлов: Соревнования такого уровня в Бурятии говорят о высоком доверии

Бурятия принимает второй предолимпийский чемпионат
Председаль Народного Хурала Бурятиии Владимир Павлов поздравил участников и зрителей чемпионата России по женской борьбе с проведением турнира. В Бурятию приехали 122 спортсменки из 25 регионов.  

Владимир Павлов отметил, что соревнования такого уровня - это большая честь для республики.  

- Это говорит о высоком доверии! Борьбу в Бурятии любят, более десяти тысяч человек занимается этим спортом.  

Чемпионат проходит в 10 весовых категориях, 6 из которых являются олимпийскими. Именно чемпионат страны является одним из определяющих в выборе состава на поездку в Токио.  

- Хочу пожелать участникам соревнованиям ярких побед! Пусть итогом чемпионата станет укрепление товарищества, - добавил Владимир Павлов.  

По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала 6 медалей.  


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