Владимир Павлов: Соревнования такого уровня в Бурятии говорят о высоком доверии

Бурятия принимает второй предолимпийский чемпионат





Владимир Павлов отметил, что соревнования такого уровня - это большая честь для республики.





- Это говорит о высоком доверии! Борьбу в Бурятии любят, более десяти тысяч человек занимается этим спортом.





Чемпионат проходит в 10 весовых категориях, 6 из которых являются олимпийскими. Именно чемпионат страны является одним из определяющих в выборе состава на поездку в Токио.





- Хочу пожелать участникам соревнованиям ярких побед! Пусть итогом чемпионата станет укрепление товарищества, - добавил Владимир Павлов.





По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала 6 медалей.









Председаль Народного Хурала Бурятиии Владимир Павлов поздравил участников и зрителей чемпионата России по женской борьбе с проведением турнира. В Бурятию приехали 122 спортсменки из 25 регионов.