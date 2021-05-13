Глава Бурятии: «Республика гордится своими борицами»

Спортсменки из Бурятии завоевали семь наград чемпионата России





Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что благодаря проведению очередного предолимпийского чемпионата в Улан-Удэ республика получила шанс представить максимальное количество спортсменок. Это увеличивает шансы на попадание бурятских бориц в олимпийскую сборную.

- Для нас почетно в этом году уже второй раз принимать чемпионат России по борьбе. Два месяца назад приняли чемпионат по мужской борьбе, сейчас по женской. На ковре встретились самые сильные представительницы женской борьбы России. Наша республика гордится своими борицами. И для нас почетно, что сегодняшний чемпионат один из самых ответственных, в основе которого лежит борьба тех, кто будет защищать честь страны на Олимпийских играх. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы в нашей республике проводились подобные крупные соревнования. Потому что это стимул для молодежи заниматься спортом, привлечение большего количества людей в спортзал. А спорт - это правильное воспитание, - подчеркнул Алексей Цыденов.Участники и гости чемпионата России по вольной борьбе среди женщин, проходившего в Улан-Удэ с 11 по 12 мая, высоко оценили организацию соревнований. По словам вице-президента федерации спортивной борьбы России Омара Муртазалиева, Улан-Удэ стал одним из лучших городов, которые принимали у себя чемпионаты России по борьбе.- Если оценивать по пятибалльной шкале, то, я думаю, это пять с плюсом. Зрителей на трибунах много, люди очень открытые, тепло принимают всех спортсменов. Главный тренер сборной России по женской борьбе Александр Борзунов впервые в Улан-Удэ и он отметил, что это уровень чемпионатов Европы. Великолепные впечатления, - отметил Омар Муртазалиев.Напомним, предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе среди женщин проходил в Улан-Удэ 11-12 мая. В первенстве приняли участие 130 спортсменок из 23 регионов страны. Спортсменки из Бурятии завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» ЧР. Бронзовыми призерами стали Нина Адучиева, Наиля Абзалова и Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевали Стальвира Оршуш и Кристина Тамразян, победителями чемпионата стали Ирина Ологонова и Мария Кузнецова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии