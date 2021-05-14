Вся информация о ЕВРО-2020 (2021) в матч-центре Legalbet

Турнирные таблицы, календарь и результаты игр, прогнозы на матчи и новости — все это в спецразделе сайта Legalbet
Беттинг-проект Legalbet представляет раздел своего сайта с широким спектром сведений о чемпионате Европы по футболу. Просто листайте страницу вниз и увидите расписание игр с коэффициентами на основные исходы, итоги матчей, прогнозы экспертов и многое другое. Все в одном месте и четко структурировано — поймет даже неискушенный читатель.
Расписание матчей
Блок включает не только календарь предстоящих встреч, но и букмекерские коэффициенты на победу сборных и ничью. Возле иконки экрана — указание на телеканал, транслирующий матч в прямом эфире, а под кнопкой «Прогнозы» — переход на страницу со всеми прогнозами на выбранную встречу. На популярные матчи их может быть больше десятка.
Справа от коэффициентов расположена клавиша «>», нажатие на которую раскрывает превью к игре: коэффициенты на перспективные ставки, предполагаемые составы сборных, новости из команд и сравнительную таблицу котировок у разных букмекеров.
Прогнозы на чемпионат Европы 2021
В секции размещаются все прогнозы на ЧЕ от экспертов (популярных персон) и гандикаперов (успешных ставочников). На странице каждого прогноза не только подробный текст, но и честная статистика его автора: число прогнозов, победных и проигрышных ставок, сумма прибыли. Статистика высчитывается у абсолютно всех специалистов, и подделать её невозможно. Сами прогнозы публикует редакция сайта, а не эксперт, и изменить в них исход или коэффициент нельзя.
Под каждым прогнозом — голосование. Вы сможете видеть всех, кто согласился или не согласился со ставкой эксперта или гандикапера. К голосованию допускается любой, кто зарегистрируется на сайте.
Букмекеры для ставок на ЕВРО 2020 (2021)
Список всех легальных букмекеров, принимающих ставки на первенство континента. Перейти на их сайт вы можете по кнопке «Играть», но прежде советуем почитать о бонусах букмекеров при регистрации. Находятся они во вкладке «Бонусы» в верхней части сайта.
Блоги
Жаркие новости, аналитические материалы, обзоры котировок на значимые события ЕВРО и любые другие публикации по чемпионату Европы. Статьи готовятся не только обозревателями Legalbet, но и топ-персонами из индустрии беттинга.
Турнирные таблицы
Расклад сил во всех группах основного раунда, а также сетка плей-офф. Кроме количества баллов, побед, ничьих и поражений, здесь показываются счета команд в предыдущих матчах.
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