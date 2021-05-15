Вячеслав Дамдинцурунов пообещал поддержку юным спортсменам из маленького поселка

Учащиеся школы в поселке Темник много лет подряд показывают серьезные спортивные результаты



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов во время поездки по Селенгинскому району назвал Темник уникальным поселком. Ведь учащиеся местной школы, в которой всего 57 детей, занимают призовые места на межрегиональных и международных соревнованиях по мини-футболу. При том, что из инфраструктуры у них только спортивная площадка под открытым небом.



Но и эта площадка появилась около школы относительно недавно. Она была построена в 2016 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» и обошлась бюджету в 1,7 миллиона рублей. Выигрывать соревнования же учащиеся начали раньше: только в 2014 году они заняли первое место по мини-футболу на соревнованиях уровня Сибирского федерального округа, третье место финала России по мини-футболу и стали победителями первенства Бурятии. В следующие годы список побед стал гораздо длиннее. В него вошли победы и на соревнованиях Дальневосточного округа, и на международных турнирах в Китае.



- Уникальный поселок Темник. В школе с численностью чуть более 50 человек есть замечательный тренер и команда, которая выигрывает соревнования Дальневосточного Федерального Округа, выступает на уровне чемпионатов страны и занимает там призовые места. При этом у них нет спортивного зала. Они круглый год играют на спортплощадке под открытым небом, но показывают шикарные результаты, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов во время посещения той самой спортивной площадки при школе.



Местная школа построена методом народной стройки в 2003 году. Денег на спортзал тогда не хватило. Сегодня уроки физкультуры проходят на улице, а зимой дети занимаются в актовом зале. При этом земля для строительства спортзала с теплым переходом в школу имеется. Известна и ориентировочная стоимость проекта – 35 млн рублей.



- Мы совместно с главой Селенгинского района отработаем вопрос подготовки проектно-сметной документации для пристроя спортзала к действующей школе. Постараемся изыскать средства, чтобы в этой школе для замечательных тренера и детей появился спортивный зал. Чтобы они могли зимой тренироваться под крышей, - заверил Вячеслав Дамдинцурунов. - Почему я так уверенно говорю про строительство спортивного зала? Я реально вижу точки экономического роста в Темнике. Здесь должен быть крупный инвестиционный проект с выращиванием и переработкой облепихи. Лично приложу усилия, чтобы найти инвестора и завести его на этот проект.



Еще один объект, который посетил Вячеслав Дамдинцурунов – это лыжная база имени З. В. Куликовой. Здесь предстоит достроить лыжную трассу протяженностью 900 метров. Проектно-сметная документация уже готова и даже прошла госэкспертизу. Стоимость трассы – чуть более 5 миллионов рублей.



- В первую очередь я хочу сказать спасибо Куликову Юрию Михайловичу - энтузиасту, человеку с большой буквы. Он эту лыжную базу поднял. Это единственная в Бурятии сертифицированная лыжная трасса. На ней можно проводить спортивные соревнования и присваивать лыжникам разряды до уровня кандидата в мастера спорта. Конечно, мы Юрию Михайловичу поможем - выделим финансирование, чтобы эта лыжная база была полноценной, и этот участок трассы мы обязательно заасфальтируем в 2022 году, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов.



Во время поездки по району Вячеслав Дамдинцурунов открыл турнир по вольной борьбе среди юношей 2006 года рождения и младше, посвященный памяти Нимы Санжиева - Почетного работника образования РФ, Заслуженного учителя Республики Бурятия, кандидата педагогических наук.



Помимо спортивных объектов и соревнований, Вячеслав Дамдинцурунов побывал на встречах с работниками учреждений социальной сферы, местными предпринимателями и общественниками. Он обсудил самые острые проблемы района и его жителей, в том числе поддержку молодых специалистов на селе, подтопление грунтовыми водами домов в некоторых населенных пунктах, уровень зарплат и многое другое.



Напомним, Вячеслав Дамдинцурунов по предложению главы Бурятии выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России», которое определит, кто пойдет от партии на грядущие выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать на праймериз жители Бурятии смогут на сайте pg.er.ru при наличии регистрации на Госуслугах.



