Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о тренировках паралимпийцев в Бурятии

Республика готова принять сборные команды страны



Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов принял участие в совещании по подготовке сборных команд России к паралимпиаде, которая состоится этим летом в Токио. По его словам, в республике есть все условия для проведения тренировок спортсменов с ограниченными возможностями. А также для их комплексной реабилитации и абилитации. В частности, широкий комплекс услуг предлагают наши здравницы – курорты Аршан и Горячинск, а также Центр Восточной медицины.



Большую роль для тренировок играет и минимальная разница во времени между Улан-Удэ и Токио – всего один час. Это позволит спортсменам легко адаптироваться к новому режиму.



Тренировки будут проходить в основном на Байкале.



- На базе спортивно-туристического центра «Байкал Park» в селе Максимиха дважды проводились тренировочные мероприятия с участием сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по стрельбе из лука, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов.



По его словам, база полностью оснащена для приема и размещения спортсменов-колясочников, паралимпийцев.



- Для проведения тренировочных мероприятий на футбольном поле с естественной травой площадью 60*90 метров. будут размещены 12 щитов на дистанциях 70 и 50 метров. Для тренировок в плохую погоду имеется крытый тренировочный зал под навесом, где можно разместить 4 щита, - докладывал министр.



Тренировки по пулевой стрельбе будут проходить с 4 по 18 августа в центре стрелковой подготовки на Центральном стадионе Улан-Удэ. Большую роль здесь сыграл тот факт, что здание стадиона полностью адаптировано для маломобильных людей.



- Стрелковый тир оборудован современными электронными мишенными установками, отвечающими международным стандартам, по которым проводятся соревнования по пулевой стрельбе всероссийского и международного масштабов, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов. - Общая площадь Центра стрелковой подготовки составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, в нем расположены 3 тира на дистанции 10, 25 и 50 метров с установочным комплексом Аскоры.



Размещаться спортсмены будут в гостинице «Бурятия», которая также полностью адаптирована для инвалидов-колясочников.



- Республика Бурятия сделает все необходимое, чтобы наши спортсмены смогли показать максимальные результаты на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить нашу республику, посетить уникальное озеро Байкал, что оставит самые незабываемые впечатления, - подытожил Вячеслав Дамдинцурунов.



Фото: "Номер один"

