17.05.2021
Команда из Бурятии стала чемпионом Иркутской области

Команда из Бурятии стала чемпионом Иркутской области

Клуб был единственным приглашенным из другого региона
Баскетбольный клуб "Лара" выиграла открытый чемпионат Иркутской области по баскетболу. 

В чемпионате области играли девять команд, из них единственной командой из Бурятии была "Лара". В полуфинале "аптекари" обыграли "Сбербанк", а в финале улан-удэнцы переиграли иркутский "Премьер-Энерго" со счетом 68:62.

Фото БК Лара


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