Команда из Бурятии стала чемпионом Иркутской области

Клуб был единственным приглашенным из другого региона

Баскетбольный клуб "Лара" выиграла открытый чемпионат Иркутской области по баскетболу.



В чемпионате области играли девять команд, из них единственной командой из Бурятии была "Лара". В полуфинале "аптекари" обыграли "Сбербанк", а в финале улан-удэнцы переиграли иркутский "Премьер-Энерго" со счетом 68:62.



Фото БК Лара





