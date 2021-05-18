18.05.2021
Борица из Бурятии выступит на чемпионате Европы

Борица из Бурятии выступит на чемпионате Европы

Турнир пройдет в Македонии
17 мая стартует первенство Европы U-23 по спортивной борьбе, где выступит спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко. 

- Столица Северной Македонии Скопье соберет около 425 восходящих звезд борьбы из 36 стран мира. Евгения Захарченко выступит в весовой категории до 76 килограммов, -  сообщает центр спортивной подготовки. 

Соревнования по женской борьбе начнутся 19 мая. 

Напомним, Евгения Захарченко - воспитанница чувашской школы борьбы. Она - мастер спорта международного класса, призер первенства мира среди юниоров. 

Фото ЦСП
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