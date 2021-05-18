Борица из Бурятии выступит на чемпионате Европы

Турнир пройдет в Македонии

17 мая стартует первенство Европы U-23 по спортивной борьбе, где выступит спортсменка из Бурятии Евгения Захарченко.



- Столица Северной Македонии Скопье соберет около 425 восходящих звезд борьбы из 36 стран мира. Евгения Захарченко выступит в весовой категории до 76 килограммов, - сообщает центр спортивной подготовки.



Соревнования по женской борьбе начнутся 19 мая.



Напомним, Евгения Захарченко - воспитанница чувашской школы борьбы. Она - мастер спорта международного класса, призер первенства мира среди юниоров.



Фото ЦСП

