В Бурятии ветеран Великой отечественной войны выполнил нормы ГТО

95-летний житель Прибайкальского района всю жизнь занимался спортом



Ветеран Великой Отечественной войны Иван Егоров в свои 95 лет выполнил нормы ГТО. Перед днем победы пожилой мужчина справился с комплекмои упражнений за 2 дня. После сдачи нормативов ветерана чествовали на районном совещании по вопросам реализации комплекса ГТО.



- Ветеран доказал, что спортивные достижения возможны в любом возрасте. Приказ о присвоении знака отличия выйдет по окончании II квартала, и в III квартале этого года золотой знак отличия будет вручен своему обладателю, - сообщили в Минспорта и молодежной политики Бурятии.



Отметим, что Иван Михайлович - залуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия, почетный гражданин Прибайкальского района. На протяжении 48 лет он работал тренером-преподавателем по легкой атлетике в Турунтаевской детско-юношеской спортивной школе и воспитал не одно поколение спортсменов.



- Иван Михайлович всю жизнь посвятил спорту, воспитал очень много спортсменов и сегодня он является для всех нас примером. В свои 95 лет Иван Михайлович выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия, - поделилась заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по развитию территории Галина Осипова.



Кроме того, в торжественной обстановке знаки отличия комплекса ГТО вручили другим жителям Прибайкальского района, успешно выполнившим нормативы в IV квартале 2020 года.



фото: Минспорта и молодежной политики РБ