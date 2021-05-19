Вячеслав Дамдинцурунов: в Улан-Удэ появилось четыре полноценных стадиона

Сегодня состоялось открытие объекта при школе №18



По словам министра спорта и молодежной политики Вячеслава Дамдинцурунова, за последний год в Улан-Удэ было построено четыре полноценных спортивных стадиона. Об этом он рассказал на открытии одного из них, построенного при городской школе №18. Более того, в этом году начнется строительство еще четырех подобных спортивных объектов. Другими словами, в столице Бурятии, как и в целом по республике, продолжается активное строительство спортивных объектов, которое началось несколько лет назад после того, как бурятское минспорта возглавил Вячеслав Дамдинцурунов.



- В прошлом году в Улан-Удэ и в целом по республике мы построили 25 открытых спортивных сооружений с искусственным покрытием, открыли региональный центр по стрельбе из лука. У нас строится региональный центр по хоккею, региональный центр по единоборствам. В общем, строительство идет полным ходом, - говорил министр спорта на церемонии открытия стадиона. - Я сегодня пришел и не увидел здесь футбольных ворот, это чисто техническая заминка. Думаю, что в ближайшие дни здесь футбольные ворота появятся, и наши футболисты смогут здесь полноценно тренироваться.



По словам Вячеслава Дамдинцурунова, этот стадион будет использоваться не только учениками школы №18, но и жителями близлежащих домов, а также футболистами – как детьми, так и взрослыми профессиональными командами. Футбольное поле на стадионе позволяет тренироваться на профессиональном уровне.



Министр спорта и молодежной политики отметил заслугу в появлении этого объекта вице-спикера Народного Хурала Татьяны Мантатовой.



- Благодаря ей изыскали средства на разработку проектно-сметной документации, на все экспертизы – это немаленькие деньги. И если бы не расторопность Татьяны Евгеньевны, мы бы не получили этот стадион, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов.



Татьяна Мантатова отметила, что новый стадион станет дополнительным стимулом для развития спорта в школе №18.



- Мы сегодня присутствуем на действительно замечательном празднике. Так и хочется сказать словами мультипликационного героя: «Мы строили, строили, и, наконец, построили!» У 18-й школы наконец появился большой, красивый, замечательный стадион! Я поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, - сказала она.



По словам директора школы, почетного работника общего образования России Елены Макаровой, на то, чтобы стадион появился, ушло два года и 28 миллионов рублей.



- Мы все этого очень долго ждали. Мы мечтали, надеялись, верили, и, наконец, это свершилось, - отметила Елена Макарова.



В открытии стадиона также приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель столичного горсовета Чимит Бальжинимаев. На церемонии состоялись показательные выступления кадетов и школьников по волейболу, футболу, самообороне, тхэквондо и каратэ-будо.



Фото: «Номер один»



