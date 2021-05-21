Борица из Бурятии стала чемпионкой Европы

Евгения Захарченко в финале одержала досрочную победу

В столице Северной Македонии Скопье завершился первый соревновательный день женской борьбы молодежного чемпионата Европы U23.



В финальной схватке спортсменка из Бурятии со счётом 10:0 победила турчанку, призера первенства мира Айсегуль Озбеге. В квалификации наша спортсменка одержала победу над Камилой Гаукайте из Литвы - 5:4. В четвертьфинале была сильнее венгерской борицы Бернадетт Наги - 8:3. Полуфинальный поединок с Энрикой Риналди прошел полостью под диктовку Евгении Захарченко - 8:0.



Евгения Захарченко выступает за Бурятию и в двойном зачете за Чувашию, где родилась и выросла. Евгения - мастер спорта международного класса. В этом году она стала бронзовым призером чемпионата Европы 2021 среди женщин.



Фото федерации спортивной борьбы РФ

