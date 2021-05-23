Девушка из Усть-Баргузина взяла Кубок России по бодибилдингу

Елена Распопина заняла почетное третье место в номинации «Фитнес-модель до 162 см»

Кубок России проходил в конце апреля в Краснодаре. Елена Распопина заняла почетное третье место в номинации «Фитнес-модель до 162 см».Елена рассказала, что чувствовала себя на сцене всегда прекрасно. С детского сада до 11 класса училась в хореографической школе.- На сцене я чувствовала всегда себя раскрытой и свободной. Помню, когда училась в университете, сидение за партой, неправильное питание привели меня к болям в спине и прибавке в весе. Это меня сковывало не только физически, но и морально. Внутренне начала искать то состояние, в котором была в школе на сцене, когда чувствовала себя легкой.Бодибилдинг оказался предметом страсти Елены в 2019 году – тогда ее сестра победила на чемпионате известного актера и основателя направления бодибилдинг Арнольда Шварценеггера в Барселоне. Спортсменка признается, что при этом раньше не допускала мысли о занятиях бодибилдингом – казалось, что девушки-бодибилдерши слишком грубые, перекаченные. Но мнение сильно поменялось, когда Елена поближе познакомилась с этим видом спорта.- Для меня это стало вызовом к себе – а какой я могу быть? Появился азарт, как я могу измениться. Первые соревнования у меня были в 2019 году. Смысл такой, что качество тело улучшается с годами. Чистое питание, регулярные тренировки – и тело все лучше и лучше. Сейчас я выгляжу лучше, чем в университетские годы. Есть примеры женщин, у которых уже по трое детей, но их фигура просто завораживает, считаю, что это один из лучших инструментов для красоты женского тела и укрепления здоровья.Будущая чемпионка перешла на сбалансированное питание, начала регулярные тренировки. И заметила, как после этого у нее улучшилось здоровье, самоощущения и даже облегчились симптомы аллергии.- Раньше у меня всегда проявлялась аллергия на пыль, на шерсть, даже на молоко. Каждое лето не обходилось без уколов от аллергии. И прошлым летом 2020 года после соревнований организм очень хорошо очистился. Тело стало более качественным не только снаружи, но и внутри.В первую очередь стоит развеять стереотип о «перекаченных мышцах» - в категориях «фитнес бикини» и «модели» девушки все миниатюрные. А эти объемы так выглядят из-за специальной подачи - тело «сушится» на тренировках, убирается жировая прослойка, на сцене мышцы прожимаются и наносится специальный грим. При этом, как акцентирует Елена, соревновательная форма в бодибилдинге, которую показывают на сцене, это не для обычной жизни, а только для самих соревнований. Для того чтобы достичь ее, требуется немалое количество усилий.- Для каждого подбирается свой набор упражнений и диета, невозможно дать какую-то определенную формулу. К соревнованиям я занималась с тренером, иногда становилось физически и морально сложновато, но тренер рядом – это лучшая опора и поддержка.Путь девушки начался с выступлений в номинации «фитнес-бикини» и весной добавила для себя категорию «фитнес-модель» - она стала чемпионкой в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, Абрау Дюрсо и Сочи. А также бронзовым призером на Кубке России в Краснодаре. Отмечает, что соревнования в Краснодаре были самыми морально трудными.- Для меня каждый старт – это отдельная эмоция. Всегда что-то новое. Но самая большая конкуренция была на Кубке России в Краснодаре. Сильнейшие, потрясающие девчонки.Повседневная жизнь нашей землячки тоже тесно связана со спортом – Елена тренирует девушек онлайн, а также проводит групповые и индивидуальные занятия в Усть-Баргузине. Кроме того, Елена – тренер по йоге, что тоже помогает ей в подготовке к соревнованиям. Помимо этого, ведет здоровый образ жизни и популяризирует спорт в своем поселке.- Я десять лет назад видела себя именно такой, какая сейчас. Как будто жизнь постепенно меня к этому вела. Я себя улучшаю и в то же время становлюсь проводником для людей, чтобы помочь обрести им те же ощущения. Речь не только о фигуре – главное, это самоощущение. Когда только начинала, у меня не было цели сделать определенную фигуру. А цель именно в ощущениях – чувствовать себя здоровой, легкой, свободной. Причем теперь лучше понимаю себя через свое тело – например, происходит какая-нибудь жизненная ситуация, тело на нее сразу реагирует, появляется напряжение, блоки, я это чувствую и меняю. Для меня это как индикатор осознанности.Эржена Мансорунова, «Номер один».Фото из личного архива Елены Распопиной