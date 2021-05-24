Сельские подростки положили главу Бурятии на лопатки

На открытии борцовской юрты Алексей Цыденов поборолся с юными спортсменами

Сразу две борцовские юрты открылись в сёлах Окинского района. 24 мая в рамках рабочей поездки в район глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей сел Хужир и Саяны с их открытием.- Спорт развивает в человеке самые лучшие качества. Хочу поблагодарить район, вас всех, вы сами создавали это своими руками, тем самым создавая будущее для своих детей, - обратился к жителям села Хужир Алексей Цыденов.На открытии юрты в селе Хужир Алексей Цыденов решил сам выйти на ковер и устроить спарринг с местными спортсменами.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, площадь юрты составляет 166 кв.м. В ней имеются раздельные для мальчиков и девочек раздевалки с санузлами и душевыми. Есть отдельное помещение для тренера. Борцовская юрта в селе Хужир строилась на средства проектов территориальных общественных самоуправлений. Общая сумма строительства юрты в Хужире составила 2,6 млн рублей.- Большой зал в тренировочном процессе очень важен. Здесь работаю 15 лет. В разных помещениях приходилось работать: и в холле школы тренировались, и в комнатах 2 на 3 метра. И когда не хватает пространства, даже приходится приостанавливать схватки, чтобы все успели отработать приемы. Конечно, это отражается на тренировках. К нам на тренировки ходят 46 детей, - рассказал тренер-преподаватель Окинской детско-юношеской спортивной школы Владимир Цыбиков.В этот же день такое же мероприятие объединило жителей соседнего села Саяны. На осуществление своего проекта по созданию борцовской юрты местным активистам ТОС был предоставлен грант в размере 570 тыс. рублей.- Всегда приятно видеть такие события: открытие домов культуры, школ, спортивных объектов. Чтобы жизнь развивалась, становилась лучше. Чтобы нашим детям было, где расти, крепнуть получать навыки и умения, которые помогают им быть готовыми к жизненному пути. Хочу пожелать, чтобы эти залы были полны всегда! - отметил Алексей Цыденов.фото: скриншот из видео