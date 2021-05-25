На чемпионат Европы по футболу поедут два футболиста с Байкала

Турнир пройдет в разных странах, в России матчи примет Санкт-Петербург

Сборная России по футболу опубликовала расширенный список из 30 футболистов для подготовки к чемпионату Европы по футболу. В него вошли братчанин Федор Кудряшов и иркутянин Роман Зобнин. Напомним, в 2018 году в сборную России также входил улан-удэнец Владимир Гранат.

⠀

Сбор в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая, затем состоятся товарищеские матчи (1 июня – с Польшей, 5 июня – с Болгарией).

⠀

В окончательную заявку попадут 26 человек, дедлайн - 1 июня.



Фото РФС

