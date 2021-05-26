Три борца из Бурятии попали в сборную России

Вольники примут участие в сборах национальной команды перед Токио-2021

Спортсмены Центра спортивной подготовки Евгений Жербаев, Алдар Бальжинимаев и Балдан Цыжипов примут участие в тренировочных сборах сборной команды России для подготовки к Олимпийским играм.Первый этап подготовки стартует в Сочи 28 мая Второй сбор пройдет в Кисловодске, а заключительный, третий, во Владивостоке.«Будем готовиться. После чемпионата России форма у всех хорошая. Все это время мы тренировались, не расслаблялись. Сейчас на всех этих трех сборах будем работать. В общем, всегда заряжены и всегда в обойме, только соревнования нужны», - рассказал Евгений Жербаев.Фото оргкомитет чемпионата России-2021, Евгения Жербаева