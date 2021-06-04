Богомоеву вручили машину спустя полтора года после победы на чемпионате Европы

Министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о радостном событии в Instagram



- Сегодня очень знаковое приятное событие: нашему знаменитому спортсмену Александру Богомоеву наш замечательный товарищ Евгений Кучумов – предприниматель, депутат Тункинского района совместно с друзьями подарил машину, - говорит Вячеслав Дамдинцурунов на видео, которое он выложил в своем Instagram.



В феврале прошлого года Александр Богомоев, на тот момент уже трехкратный чемпион России по борьбе, выиграл чемпионат Европы. После чего власти и бизнес Бурятии договорились наградить спортсмена.



- Были некоторые договоренности, что мы от лица правительства и бизнесменов нашей республики (большое спасибо группе компаний «Смит» и Геннадию Доржиеву) Александру дарим квартиру, а Евгений пообещал, что купит вместе с друзьями машину, - рассказывает Вячеслав Дамидинцурунов.



Подтвердил такую договоренность и предприниматель Евгений Кучумов.



- Чемпионат Европы проходил в феврале 2020 года, как раз перед началом пандемии. Когда Александр выиграл, мы с министром спорта сразу созвонились, друг друга поздравили. И приняли решение, что восточная сторона Байкала дарит квартиру, а мы дарим машину, - рассказал он. - Министр спорта Бурятии начал раскачивать эту тему, решение было принято в кратчайшие сроки. Уже летом Александру вручили сертификат на покупку квартиры. У нас все оказалось немного сложнее. Из-за пандемии производство в Тойота-центре встало, и именно ту комплектацию, которую мы хотели подарить, нам не смогли вовремя поставить.



Тем не менее, сейчас, спустя полтора года после чемпионата Европы и спустя год после вручения сертификата на квартиру, Александру Богомоеву все же вручили новый автомобиль. В сборе средств, помимо Евгения Кучумова, участвовали предприниматели Иркутской области и Бурятии.



- Мы оба - Вячеслав Дамдинцурунов и я - прошли спортивную школу. Знаем, что такое профессиональный спорт - мы оба мастера спорта России. Понимаем, что молодым спортсменам нужна поддержка, - рассказал Евгений Кучумов. - С Вячеславом Анатольевичем мы познакомились, когда он стал министром спорта. Сразу нашли общий язык, поняли, что двигаемся в одном направлении. Подружились и с тех пор общаемся друг с другом. Когда Вячеслав Дамдинцурунов стал министром спорта, мы все увидели много позитивных моментов. Был настоящий прорыв, в том числе по проведению спортивных мероприятий мирового масштаба. Мы видим, что спортсмены стали получать поддержку, новые квартиры.



Напомним, Александр Богомоев из-за проблем со здоровьем не смог принять участие в чемпионате России по борьбе, и пропустил ряд других спортивных соревнований. Поэтому, главное пожеланию спортсмену от предпринимателя Евгения Кучумова, да и от всех жителей республики – здоровья.



