Чемпионка по боксу из Бурятии выступит на Олимпийских играх в Токио

Выступление нашей сборной высоко оценили в Париже



Спортсменка Людмила Воронцова выступит на Олимпийских играх в Токио. С 4 по 8 июня в Париже проходит Европейская боксерская олимпийская квалификация в Токио-2020.



Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев позитивно оценил выступление нашей сборной в Париже, а также сообщил, что сборную России на Олимпиаде представит и серебряный призер Чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова.



- После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат – отобрались все семь боксеров мужской команды, а также три девушки из пяти. Мы знаем, что отберется Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно у нас точно едет на Олимпиаду одиннадцать спортсменов, - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.







фото: Минспорта РБ