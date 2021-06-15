Борцы из Бурятии завоевали пять медалей чемпионата России

Вольники соревновались среди ветеранов

Соревнования в рамках I Всероссийских летних спортивных игр проходили в Ессентуках Ставропольского края с 11 по 14 июня.



В группе А в возрастной категории 35-40 лет Золото у Виктора Банзаракцаева - весовая категория 70 кг. В группе В - возраст 40-45 лет - победу одержал Батор Цыренов в весовой категории 100 кг. В возрастной категории 50-55 лет - группа Е - чемпионами стали Баяр Очиров - 62 кг и Матвей Илюхинов 88 кг.



Также серебро чемпионата завоевал Евгений Даиндапов в весе 74.



«Эти соревнования показали нашу подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в октябре 2021 года в Греции, - приводит слова капитана сборной страны, чемпиона Баяра Очирова министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

