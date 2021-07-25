По итогам встречи Алексей Цыденов взял в разработку ряд вопросов



24 июля глава Бурятии провел бизнес-завтрак с представителями предпринимательского сообщества, написал Алексей Цыденов в соцсетях.



"Впервые испробовал такой формат общения и хочу отметить, что это интересный, живой формат. Разговор более непринужденный, открытый. Много вопросов также поступило из социальных сетей, где проходила прямая трансляция. Эпидситуация не позволяет проводить встречи в более широком кругу. Мы соблюдали требования по дистанцированию и разобщению. По итогам встречи взял в разработку ряд вопросов, будем решать конкретные озвученные проблемы. Уже на ближайшем оперштабе по коронавирусу, в понедельник, будем обсуждать некоторые из предложений", - говорится в сообщении главы.



Кроме того, 24 июля глава Бурятии посетил ряд производств, предприятий. В частности, побывал в цехе по переработке мяса агрохолдинга «Николаевский». Также Алексей Цыденов осмотрел хозяйство КФХ Бориса Ермиловича Николаева в селе Надеино Тарбагатайского района. Состоялось минисовещание с участием и.о. главы Тарбагатайского района Владимира Смолина, зампреда-министра сельского хозяйства Галсана Дареева по увеличению урожайности. "При следующем посеве коллеги увеличат использование минеральных удобрений", - отметил глава.



Алексей Цыденов также посетил рынок стройматериалов. Познакомился с продукцией семейной фирмы «Этно панно».



"Это красивые шкатулки, панно в бурятском стиле. Помимо этого есть своя линия одежды YouToo. Основатели - супружеская пара Дугар и Эржена Цыреновы - 4 года назад оставила банковскую карьеру и сделала ставку на свое дело, ориентированное на туристов. Сейчас их продукцию можно найти во всех сувенирных магазинах города, поставки идут также в Иркутск и Забкрай. Молодцы ребята", - написал глава.



Кроме того, Алексей Цыденов пообщался с многодетной мамой Сэсэг Хандировой.



"У нее семейная пекарня с розничной точкой рядом. Уверен, что у Сэсэг все получится. Видно, как она любит свое дело и готова работать несмотря ни на что. У Сэсэг месяц назад родился четвертый ребенок, а в следующем месяце она уже планирует расширять свое производство. Пожелаем ей удачи!", - рассказал Алексей Цыденов.



"Мы не только выпускаем лучшие в мире вертолеты, но и самые креативные. Познакомился с авторами Show Today Олегом Андреевым и Аюшей Мункуевым, которые создали успешное развлекательное шоу, востребованное в других городах России и зарубежом. Ребята сами упаковали свой бизнес в франшизу и развивают ее в 24 городах. Есть планы расширяться дальше. Сейчас из-за ковида их деятельность, к сожалению, ограничена. Предложил придумать антиковидный формат шоу", - добавил глава и отметил, что "у нас очень много сильных и активных людей с горящими глазами, которые прилагают усилия, работают, стремятся к лучшему. Предприниматели из разных сфер, с растущим и не очень бизнесом, с упорным желанием расти и развиваться. Мы будем помогать, чем можем. Пожелание одно - пусть скорее наша жизнь войдет в нормальное русло и все наши планы реализуются!".



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24 июля глава Бурятии провел бизнес-завтрак с представителями предпринимательского сообщества, написал Алексей Цыденов в соцсетях."Впервые испробовал такой формат общения и хочу отметить, что это интересный, живой формат. Разговор более непринужденный, открытый. Много вопросов также поступило из социальных сетей, где проходила прямая трансляция. Эпидситуация не позволяет проводить встречи в более широком кругу. Мы соблюдали требования по дистанцированию и разобщению. По итогам встречи взял в разработку ряд вопросов, будем решать конкретные озвученные проблемы. Уже на ближайшем оперштабе по коронавирусу, в понедельник, будем обсуждать некоторые из предложений", - говорится в сообщении главы.Кроме того, 24 июля глава Бурятии посетил ряд производств, предприятий. В частности, побывал в цехе по переработке мяса агрохолдинга «Николаевский». Также Алексей Цыденов осмотрел хозяйство КФХ Бориса Ермиловича Николаева в селе Надеино Тарбагатайского района. Состоялось минисовещание с участием и.о. главы Тарбагатайского района Владимира Смолина, зампреда-министра сельского хозяйства Галсана Дареева по увеличению урожайности. "При следующем посеве коллеги увеличат использование минеральных удобрений", - отметил глава.Алексей Цыденов также посетил рынок стройматериалов. Познакомился с продукцией семейной фирмы «Этно панно»."Это красивые шкатулки, панно в бурятском стиле. Помимо этого есть своя линия одежды YouToo. Основатели - супружеская пара Дугар и Эржена Цыреновы - 4 года назад оставила банковскую карьеру и сделала ставку на свое дело, ориентированное на туристов. Сейчас их продукцию можно найти во всех сувенирных магазинах города, поставки идут также в Иркутск и Забкрай. Молодцы ребята", - написал глава.Кроме того, Алексей Цыденов пообщался с многодетной мамой Сэсэг Хандировой."У нее семейная пекарня с розничной точкой рядом. Уверен, что у Сэсэг все получится. Видно, как она любит свое дело и готова работать несмотря ни на что. У Сэсэг месяц назад родился четвертый ребенок, а в следующем месяце она уже планирует расширять свое производство. Пожелаем ей удачи!", - рассказал Алексей Цыденов."Мы не только выпускаем лучшие в мире вертолеты, но и самые креативные. Познакомился с авторами Show Today Олегом Андреевым и Аюшей Мункуевым, которые создали успешное развлекательное шоу, востребованное в других городах России и зарубежом. Ребята сами упаковали свой бизнес в франшизу и развивают ее в 24 городах. Есть планы расширяться дальше. Сейчас из-за ковида их деятельность, к сожалению, ограничена. Предложил придумать антиковидный формат шоу", - добавил глава и отметил, что "у нас очень много сильных и активных людей с горящими глазами, которые прилагают усилия, работают, стремятся к лучшему. Предприниматели из разных сфер, с растущим и не очень бизнесом, с упорным желанием расти и развиваться. Мы будем помогать, чем можем. Пожелание одно - пусть скорее наша жизнь войдет в нормальное русло и все наши планы реализуются!".Фото: vk.com/alexey.tsydenov

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