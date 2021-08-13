Главу Бурятии порадовал уровень зарплат на новом золотодобывающем предприятии

«102 тысячи рублей – хорошая заплата для нашего региона», отметил Алексей Цыденов





Во время рабочей поездки в Баунтовский эвенкийский район глава Бурятии посетил участок «Рудная Горка» золоторудного месторождения Троицкое.

«Это новое месторождение золота, которое сегодня уже в работе. Запасы составляют 9 тонн. В этом году отлили первый слиток. Фабрика будет запускаться до конца августа. Сейчас ведутся последние пусконаладочные работы, но в целом все работы проведены, добыча руды ведется. Инвестиционный потенциал района реализуется, на предприятии работает 178 человек, из которых 70% - это жители Бурятии. Средняя заплата 102 тысячи рублей – хорошая заплата для нашего региона», - отметил Алексей Цыденов.





Проект горно-перерабатывающего комплекса по отработке запасов участка «Рудная горка» прошел экологическую экспертизу. Строительство объекта ведется собственными силами предприятия.





«Основные плановые показатели, которые мы пытаемся достигнуть, это добыча 500 тыс тонн руды в год и 500 кг металла в год. Уникальность производства в том, что это первое золотодобывающее предприятие в Бурятии, использующее метод кучного выщелачивания. Правительство Бурятии беспрецедентно на сегодняшний день помогло нашему предприятию, нашим инвесторам получить инвестиционный статус. Он дает на этапе становления очень большие преимущества», - рассказал гендиректор ООО «Артель западная» Валерий Назаров.





На данный момент получены разрешения на ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса и золотоизвлекательной фабрики. В конце августа запланирован ввод в эксплуатацию пожарного депо и своей пробирно-аналитической лаборатории. В сентябре будет сдаваться вахтовый поселок.Фото: пресс-служба правительства Бурятии