29.09.2021
Алексей Цыденов подписал соглашение по развитию курорта «Аршан» на инвестиционной площадке Сбербанка

Алексей Цыденов подписал соглашение по развитию курорта «Аршан» на инвестиционной площадке Сбербанка

Оно предполагает реализацию инвестиционного проекта по развитию курорта в Тункинском районе

Во вторник, 28 сентября Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Курорты Бурятии» Батор Цынгуев в рамках в рамках road show «Байкал» - промо–тура для инвесторов в Москве подписали соглашение о  сотрудничестве. Оно предполагает реализацию инвестиционного проекта по развитию курорта «Аршан» в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Повышение привлекательности лечебно-оздоровительного туризма в республике связывается с проектами компании ООО «Курорты Бурятии», которая продолжает работу по модернизации здравниц «Аршан» и «Горячинск». В ходе роад шоу в Москве подписано целевое соглашение о развитии старейшего в республике курорта «Аршан». В ближайшие годы по современным стандартам будет модернизирован номерной фонд, лечебные помещения. В общем продолжим создавать для туристов комфортные условия для пребывания на курортах Бурятии, - отметил Алексей Цыденов. 

Крупный инвестиционный проект ООО «Курорты Бурятии» по развитию курорта «Аршан» предусмотрен на 2021-2030 годы. Общий объем инвестиций составит порядка 1,6 млрд. рублей. В ходе реализации проекта будет создано более 100 дополнительных рабочих мест.

Напомним, ранее в ходе Восточного экономического форума Алексей Цыденов и руководство компании «Курорты Бурятии» подписали соглашение о строительстве оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
туризм


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