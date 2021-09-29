Алексей Цыденов подписал соглашение по развитию курорта «Аршан» на инвестиционной площадке Сбербанка

Оно предполагает реализацию инвестиционного проекта по развитию курорта в Тункинском районе



Во вторник, 28 сентября Глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Курорты Бурятии» Батор Цынгуев в рамках в рамках road show «Байкал» - промо–тура для инвесторов в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает реализацию инвестиционного проекта по развитию курорта «Аршан» в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Повышение привлекательности лечебно-оздоровительного туризма в республике связывается с проектами компании ООО «Курорты Бурятии», которая продолжает работу по модернизации здравниц «Аршан» и «Горячинск». В ходе роад шоу в Москве подписано целевое соглашение о развитии старейшего в республике курорта «Аршан». В ближайшие годы по современным стандартам будет модернизирован номерной фонд, лечебные помещения. В общем продолжим создавать для туристов комфортные условия для пребывания на курортах Бурятии, - отметил Алексей Цыденов.



Крупный инвестиционный проект ООО «Курорты Бурятии» по развитию курорта «Аршан» предусмотрен на 2021-2030 годы. Общий объем инвестиций составит порядка 1,6 млрд. рублей. В ходе реализации проекта будет создано более 100 дополнительных рабочих мест.



Напомним, ранее в ходе Восточного экономического форума Алексей Цыденов и руководство компании «Курорты Бурятии» подписали соглашение о строительстве оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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