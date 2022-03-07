Автозапчасти в Улан-Удэ подорожали на 30%

В среднем стоимость запасных частей выросла на 30-50%. Помимо роста курса доллара выше 110 рублей, продавцы закладывают в стоимость товара подорожание логистики. А некоторые просто переписывают ценники на товары, купленные по старым ценам, чтобы получить дополнительную маржу на резко возросшем спросе.- Неделю назад хотел купить свечи зажигания за 1,5 тысячи рублей, сегодня они уже стоят 2,5 тысяч рублей, а их надо четыре, - жалуется улан-удэнец Александр, владелец "Тойоты". - Посмотрел на эти цены и не стал покупать.Однако еще большую проблему доставляют сбои в логистике. Ведь определенная доля запасных частей доставлялась в Бурятию через Польшу и Москву. А там российские фуры сталкиваются с элементарным грабежом на границах, нередко товар просто пропадает и покупатели сталкиваются с перебоями в поставке грузов.Кроме того, в Бурятии возник дефицит на некоторые позиции в ассортименте, особенно в деталях с микроэлектроникой, ввоз которой в РФ частично прекращен Европой в рамках санкций.Причем появились жалобы в соцсетях, что некоторые продавцы якобы начали придерживать товар, стремясь продать его позже, когда цены вырастут. Или появится какая-либо ясность.Особенно сложная ситуация возникла с поставками запасных частей к грузовым тягачам MAN, VOLVO, SKANIA, MERSEDES и др. Водители которых массово закупали всю прошлую неделю расходники и детали. Ведь дальнемагистральные грузоперевозки почти на 100% зависят от импортных грузовых машин. И если ввоз запасных частей будет даже частично прекращен, то скоро грузооборот может упасть - на неисправных машинах в долгую дорогу отправляться нельзя.- Проблема в том, что в Бурятии грузоперевозки, особенно продовольствия, критически зависят от грузовых фур и если легковые машины еще можно на некоторое время поставить в гараж и пересесть на трамвай, то грузовик на прикол не поставишь - будут сбои в логистике, - говорят водители.Автовладельцы говорят, что остается надежда на поставку дефицитных запасных частей в Бурятию из Китая и Южной Кореи, но когда они смогут обеспечить необходимый ассортимент выбывающих позиций неясно.фото: "Номер один"