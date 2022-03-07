Экономика и бизнес 07.03.2022 в 17:32

Автозапчасти в Улан-Удэ подорожали на 30%

Рынок автомобильных запасных частей в Улан-Удэ отреагировал на ситуацию на Украине повышением цен
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Текст: Дмитрий Родионов
Автозапчасти в Улан-Удэ подорожали на 30%
В среднем стоимость запасных частей выросла на 30-50%. Помимо роста курса доллара выше 110 рублей,  продавцы закладывают в стоимость товара подорожание логистики. А некоторые просто переписывают ценники на товары, купленные по старым ценам, чтобы получить дополнительную маржу на резко возросшем спросе. 

- Неделю назад хотел купить свечи зажигания за 1,5 тысячи рублей, сегодня они уже стоят 2,5 тысяч рублей, а их надо четыре, - жалуется улан-удэнец Александр, владелец "Тойоты". - Посмотрел на эти цены и не стал покупать.

Однако еще большую проблему доставляют сбои в логистике. Ведь определенная доля запасных частей доставлялась в Бурятию через Польшу и Москву. А там российские фуры сталкиваются с элементарным грабежом на границах, нередко товар просто пропадает и покупатели сталкиваются с перебоями в поставке грузов.

Кроме того, в Бурятии возник дефицит на некоторые позиции в ассортименте, особенно в деталях с микроэлектроникой, ввоз которой в РФ частично прекращен Европой в рамках санкций.

Причем появились жалобы в соцсетях, что некоторые продавцы якобы начали придерживать товар, стремясь продать его позже, когда цены вырастут. Или появится какая-либо ясность.

Особенно сложная ситуация возникла с поставками запасных частей к грузовым тягачам MAN, VOLVO, SKANIA, MERSEDES и др. Водители которых массово закупали всю прошлую неделю расходники и детали. Ведь дальнемагистральные грузоперевозки почти на 100% зависят от импортных грузовых машин. И если ввоз запасных частей будет даже частично прекращен, то скоро грузооборот может упасть - на неисправных машинах в долгую дорогу отправляться нельзя.

- Проблема в том, что в Бурятии грузоперевозки, особенно продовольствия,  критически зависят от грузовых фур и если легковые машины еще можно на некоторое время поставить в гараж и пересесть на трамвай, то грузовик на прикол не поставишь - будут сбои в логистике, - говорят водители.

Автовладельцы говорят, что остается надежда на поставку дефицитных запасных частей в Бурятию из Китая и Южной Кореи, но когда они смогут обеспечить необходимый ассортимент выбывающих позиций неясно.

фото: "Номер один"




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авто дорожное движение

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