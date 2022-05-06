Экономика и бизнес 06.05.2022 в 10:24

АО «Молоко Бурятии» начало терять имущество

Банкротное предприятие лишилось машин
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Текст: Петр Санжиев
АО «Молоко Бурятии» начало терять имущество
Банкротство бывшего гиганта молочной отрасли республики АО «Молоко Бурятии» пересекло важную психологическую черту. Впервые после введения процедуры банкротства состоялась продажа имущества предприятия. До этого протекал «бумажный» период банкротства, но теперь реальные материальные активы начинают менять собственников.

На торги было выставлено шесть лотов – земельный участок со зданием (категории «здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности»), автомобили и права требования к ряду фирм и граждан. Все продать не удалось, но два лота с автомашинами оказались успешно реализованы. Как сообщила конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок, проданы автомобиль-рефрижератор Volvo, а также автомобиль Toyota Highlander.

Их купили жители других регионов.

Рефрижератор выставлялся на торги с начальной ценой 2 млн. руб., а был продан за 2,6 млн. руб. Налицо заметный рост суммы. Стартовая цена на «Тойоты» также была 2 млн. руб, а продали автомобиль за 2,3 млн. руб.

Новыми владельцами стали женщина из Иркутска и мужчина из Снежинска Челябинской области.

Другие лоты не вызвали ни у кого интереса – не поступило ни одной заявки, эти торги признали несостоявшимися.

Банкротство идет очень активно. Г-жа Рыбаченок целеустремленно ищет имущество банкротного хозяйствующего субъекта, в рамках чего развернула кампанию по признанию недействительными большого числа сделок купли-продажи имущества.

Перед банкротством предприятие продало различным физическим и юридическим лицам земельные участки в разных районах республики, помещения, рефрижераторы, погрузчики. Управляющая хочет вернуть их, включить в конкурсную массу и аналогично выставить на торги, чтобы деньги, вырученные от продажи, направить на погашение долгов «Молока Бурятии» перед кредиторами.

Фото: «Номер один»
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молоко бурятии банкротство

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