Экономика и бизнес 02.11.2022 в 11:32

Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб

Это позволит повысить скорость оказания услуг
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Текст: Константин Воронов
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
МегаФон стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России. Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

Как сообщили в пресс-службе оператора, уже сейчас клиенты Почты России могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны.

«После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента – сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», - сообщил директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

МегаФон Хаб предоставляет возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

МегаФон Хаб бесшовно интегрируется в любые CRM системы. Сервис можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели, дополнительные серверные ресурсы.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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