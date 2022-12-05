Экономика и бизнес 05.12.2022 в 18:01

Еще в восьми поселках Бурятии появилась связь Tele2

Компания продолжает расширять покрытие и улучшать качество мобильного интернета
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Текст: Константин Воронов
Еще в восьми поселках Бурятии появилась связь Tele2
Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять покрытие и улучшать качество скоростного мобильного интернета в Бурятии. Сеть 4G появилась в населенных пунктах Заиграевского, Джидинского, Тункинского и Окинского районов.

Современные цифровые сервисы стали доступны жителям населенных пунктов Малый Нарын, Балакта, Боксон, Хара-Кутул, Верхний Бургалтай, Харбяты, Гэгэтуй, Инзагатуй. Ранее связь появилась в поселках Мантуриха и Кика.

По итогам третьего квартала рост интернет-трафика в сети Tele2 по отношению к аналогичному периоду прошлого года в Бурятии вырос на 17%. Учитывая этот факт, оператор провел работы по увеличению емкости сети в Улан-Удэ, Наушках, Гусиноозерске, Кяхте, Аршане, Каменске, Кижинге, Северомуйске, Татаурово, Таксимо, Поселье, Турунтаево, Бичуре и Закаменске.

«Мы продолжаем цифровизацию малых и удаленных от столицы Бурятии населенных пунктов. Так, скоростной интернет стал доступен жителям небольшого поселка Боксон в Окинском районе, который расположен на границе с Монголией. Кроме того, постоянный мониторинг сети позволяет нам выявлять места, в которых наши абоненты много «качают» и для того, чтобы сохранить качество услуг мы инвестируем средства в уже существующую инфраструктуру», сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.

Фото: предоставлено Tele2
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