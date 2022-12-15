Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок

В России опубликовали «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Событие проводится ежегодно, оно помогает наглядно рассмотреть субъекты страны по разным сегментам, таким как прозрачность системы закупок, уровень конкуренции и т.д.

Среди регионов Бурятия вошла в десятку антирейтинга – республика заняла 79 место среди 85 возможных. Это регионы с «низкой» прозрачностью госзакупок. Ниже Бурятии идут Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Тульская область, Дагестан, Калмыкия и Чеченская республика. Среди регионов Бурятия набрала 3350 баллов, в то время победитель – Москва – набрала 6208 баллов. Чеченская республика, занявшая последнее место, набрала лишь 3114.

Среди муниципальных заказчиков столица региона город Улан-Удэ получил «среднюю» степень прозрачности и занял 54 место из 86. В прошлом году Улан-Удэ был на 55. В качестве сравнения – соседний Иркутск занял 17 место, степень прозрачности «высокая». Город Чита – на 64 месте.

Первое место в рейтинге регионов получила Москва, затем идет Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. Среди муниципальных заказчиков первое место занял Хабаровск, а после него идут Сургут и Владивосток. Это города с «гарантированной» степенью прозрачности.

Справка

Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года.

Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.

Фото: "Номер один"