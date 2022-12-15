Экономика и бизнес 15.12.2022 в 11:22

Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок

«Грязные закупки»: Бурятия на 79 месте среди 85 субъектов
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок

В России опубликовали «Национальный рейтинг прозрачности закупок». Событие проводится ежегодно, оно помогает наглядно рассмотреть субъекты страны по разным сегментам, таким как прозрачность системы закупок, уровень конкуренции и т.д.

Среди регионов Бурятия вошла в десятку антирейтинга – республика заняла 79 место среди 85 возможных. Это регионы с «низкой» прозрачностью госзакупок. Ниже Бурятии идут Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Тульская область, Дагестан, Калмыкия и Чеченская республика. Среди регионов Бурятия набрала 3350 баллов, в то время победитель – Москва – набрала 6208 баллов. Чеченская республика, занявшая последнее место, набрала лишь 3114.

Среди муниципальных заказчиков столица региона город Улан-Удэ получил «среднюю» степень прозрачности и занял 54 место из 86. В прошлом году Улан-Удэ был на 55. В качестве сравнения – соседний Иркутск занял 17 место, степень прозрачности «высокая». Город Чита – на 64 месте.

Первое место в рейтинге регионов получила Москва, затем идет Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. Среди муниципальных заказчиков первое место занял Хабаровск, а после него идут Сургут и Владивосток. Это города с «гарантированной» степенью прозрачности.

Справка

Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года.

Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.

   Фото: "Номер один"

Теги
закупки рейтинг

Все новости

В Улан-Удэ состоится просветительский марафон по тибетской медицине
15.12.2022 в 12:30
В Бурятии наступило время соискателей работы
15.12.2022 в 12:15
В Ангарске при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли люди
15.12.2022 в 12:11
В Хурале Бурятии посетовали на низкую явку депутатов
15.12.2022 в 12:05
В Бурятии фура расплющила легковушку
15.12.2022 в 11:59
Мэрия Улан-Удэ судится с пострадавшими от нападения собак горожанами
15.12.2022 в 11:50
Бурятия вошла в десятку худших регионов по прозрачности закупок
15.12.2022 в 11:22
В Улан-Удэ может повториться трагедия с пострадавшим на золоотвале ребенком
15.12.2022 в 11:16
Депутат Хурала Бурятии: Новокижингинск замерзает из-за пустующих квартир
15.12.2022 в 11:06
Жительница Бурятии огрела сожителя табуретом
15.12.2022 в 10:52
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Бурятии наступило время соискателей работы
Уровень безработицы в республике заметно снизился, на одного безработного приходится до семи-восьми вакансий
15.12.2022 в 12:15
Глава минприроды РФ о дамбах в Улан-Удэ: «Работы ведутся с опережением графика»
Здесь исключены поставка иностранного оборудования, работа с инертными материалами и тяжелой техникой
15.12.2022 в 10:37
В Улан-Удэ за долги перед ТГК-14 арестовали джип адвоката
Он задолжал энергетикам почти 170 тыс рублей за отопление коттеджа
14.12.2022 в 14:49
Байкал стал одним из лучших мест для идеального отдыха на зимних каникулах у россиян
Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург
14.12.2022 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru