Экономика и бизнес 24.02.2023 в 12:00

В Бурятии резко подорожал лук

Повышение цен связано с сильными холодами в Казахстане
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии резко подорожал лук
Репчатый лук в январе-феврале 2023 года по сравнению с декабрем подорожал в Бурятии на 40%. Если до нового года килограмм лука стоил 30-35 рублей, то в феврале - от 50 рублей за килограмм.

Торговцы объясняют подорожание дефицитом продукции. Ведь основные поставщики лука в Бурятию - Казахстан и Кыргызстан - в январе ввели на три месяца запрет на экспорт лука в Россию.

По данным Specagro.ru, причиной стала гибель прошлогоднего урожая. Напомним, что из-за сильных морозов в странах Центральной Азии испортились хранившиеся на неотапливаемых складах большие запасы лука.

В связи с этим в Бурятии возможны дальнейшие скачки стоимости популярного продукта вплоть до мая, когда возобновятся поставки свежего лука из Казахстана и других стран Средней Азии. Впрочем, многое будет зависеть от скорости поставок прошлогоднего лука из Китая и Турции, где подобных морозов не наблюдалось.

Фото: «Номер один».

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