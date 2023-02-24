В Бурятии резко подорожал лук

Репчатый лук в январе-феврале 2023 года по сравнению с декабрем подорожал в Бурятии на 40%. Если до нового года килограмм лука стоил 30-35 рублей, то в феврале - от 50 рублей за килограмм.Торговцы объясняют подорожание дефицитом продукции. Ведь основные поставщики лука в Бурятию - Казахстан и Кыргызстан - в январе ввели на три месяца запрет на экспорт лука в Россию.По данным Specagro.ru, причиной стала гибель прошлогоднего урожая. Напомним, что из-за сильных морозов в странах Центральной Азии испортились хранившиеся на неотапливаемых складах большие запасы лука.В связи с этим в Бурятии возможны дальнейшие скачки стоимости популярного продукта вплоть до мая, когда возобновятся поставки свежего лука из Казахстана и других стран Средней Азии. Впрочем, многое будет зависеть от скорости поставок прошлогоднего лука из Китая и Турции, где подобных морозов не наблюдалось.Фото: «Номер один».