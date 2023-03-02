Экономика и бизнес 02.03.2023 в 17:52

Предприниматели Бурятии приняли участие в форуме гостиничного и ресторанного бизнеса

Бизнесмены повысили свои компетенции и обменялись опытом
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Текст: Иван Иванов
Предприниматели Бурятии приняли участие в форуме гостиничного и ресторанного бизнеса
Более 60 предпринимателей стали участниками масштабного форума на бесплатной основе благодаря поддержке в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Бурятии с 1 по 2 марта прошел первый форум предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса «HoReCa форум Baikal – 2023».

- В республике при поддержке правительства Бурятии, Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии и центра «Мой бизнес» активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Мы помогаем предпринимателям развивать свой бизнес. Сегодня нами организовано бесплатное участие 60 предпринимателей в форуме, также организована выставочная площадь для 3 предпринимателей, которые презентуют свои услуги и товары для отельеров и рестораторов. Для наших предпринимателей участие в данном форуме – это отличный шанс найти новых партнеров, продвигать свою продукцию и заключить договоры о сотрудничестве с другими компаниями. Предприниматели, которые участвуют в образовательных мероприятиях, повышают свои компетенции и обмениваются опытом, - рассказала Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Участниками форума стали и те, кто постоянно получает господдержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

- Наша организация занимается оснащением оборудования в кафе и рестораны. На форуме мы хотим познакомиться с новой аудиторией и клиентами. Надеемся, что это мероприятие поможет нам увеличить число клиентов для нашего бизнеса. На форум мы попали благодаря центру «Мой бизнес». Спасибо им огромное, что они устраивают такие мероприятия в нашем регионе, - прокомментировала менеджер магазина профессиональной посуды и оборудования «Хочу ресторан» Наталья Калашникова.

Отметим, «HORECA BAIKAL 2023» – это оффлайн-встречи профессионалов, новые контакты с руководителями и специалистами предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания Республики Бурятия и Забайкальского края.

Мероприятие состояло из образовательных семинаров для отельеров и рестораторов, а также дегустаций от ведущих поставщиков ресторанного бизнеса.

Форум был представлен двумя площадками:

Образовательная локация - форум «HoReCa форум Baikal – 2023».

Гастрономическая локация Элит Трейд – это выставка и презентация с дегустацией продуктов и ингредиентов для профессионалов любой кухни, кондитеров, пекарей и представителей барной индустрии.

В мероприятии приняло участие более 500 человек.

Фото: «Номер один»
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с 1 по 7 марта

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