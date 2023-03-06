Экономика и бизнес 06.03.2023 в 17:08

Ремесленники Бурятии приняли участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов

Площадку республики посетили послы и дипломаты стран АСЕАН
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Текст: Константин Воронов
Ремесленники Бурятии приняли участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов
Крупнейшая в стране выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Ладья. Весенняя фантазия-2023» прошла в Москве с 1 по 5 марта. Свою лучшую продукцию представили более 700 участников из 50 регионов России.

Предприниматели из Бурятии на выставке представили свою продукцию: картины и сувениры из натуральных камней, мыло ручной работы на основе байкальской воды с добавлением эфирных масел, авторскую бижутерия из натуральных камней, продукцию из дикоросов. Принять участие в масштабном мероприятии ремесленники Бурятии смогли благодаря поддержке в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


Площадку Бурятии посетили послы и дипломаты стран АСЕАН. Представили Филиппин, Сингапура, Малайзии, Брунея, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии и Лаоса высоко оценили авторские изделия и оригинальную подачу бурятских ремесленников.

- Представители Лаоса приобрели у меня браслеты «Байкальский оберег» с натуральными камнями и улзы - символами бесконечного счастья. Мой венец, расшитый натуральными камнями и бисером, купила основательница бренда одежды в славянском стиле из льна «Полинушка» из Болоруссии. В целом, ярмарка удалась! Было много посетителей, и в последний день мероприятия у многих коллег были уже пустые полки. Хочется поблагодарить центр «Мой бизнес» за возможность принимать участие и представлять нашу республику в такой масштабной выставке, - рассказала предприниматель Елена Викулова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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