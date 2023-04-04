Бурятия создаст совместный свинокомплекс с Монголией

Необычный бизнес-проект прорабатывает Бурятия с сопредельной Монголией. В Стране степей планируется построить свинокомплекс.«С 2022 года Бурятия начала поставку свинины в Монголию», - рассказал Алексей Цыденов на международной российско-монгольской встрече, состоявшейся в Улан-Удэ.По его словам, также достигнута договоренность и сейчас уже прорабатывается проект создания совместного мясоперерабатывающего предприятия в Монголии по производству свинины.«Большой свинокомплекс планируется построить на территории Монголии. Продукция этого свинокомплекса, в первую очередь, будет ориентирована на рынок Китая», - подчеркнул глава Бурятии.Свинокомплекс, который Бурятия планирует создать в чужой стране, объединившись с заграничными бизнесменами, станет конкурентом свиноводческой отрасли России на китайском рынке.Как известно, китайский рынок продовольствия является одним из крупнейших в мире и российские сельхозпроизводители стараются занять на нем свою долю. Чем вызван такой стиль инвестирования бурятской стороны не очень понятно. Злые языки могут начать говорить о том, что заграничный проект является формой вывода капитала за рубеж.Но, возможно, это хитрый способ наших свиноводов попасть на рынок свинины КНР. Насколько известно, сейчас Россия не имеет разрешения со стороны Китая на экспорт свинины в эту страну.Фото: «Номер один»