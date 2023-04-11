В Бурятии назвали лучшие и худшие районы в сфере предпринимательства

В Бурятии провели анализ ситуации с развитием предпринимательства в районах. Муниципалитеты оценивали по десяти показателям – число предпринимателей, объем налоговых поступлений в расчете на одного жителя района, доля налоговых поступлений от предпринимательской деятельности среди всех налоговых доходов и т.д.Составлены рейтинги за 2019, 2020, 2021 годы и первое полугодие 2022 года.«Собранная информация позволила выявить стабильных лидеров, стабильных аутсайдеров, тех, кто улучшил и ухудшил свое положение. У нас не было задачи поставить кого-то на первое или последнее место. Хотели объективно оценить. В лидерах стабильно идут Северобайкальск, Кабанский и Муйский районы», - рассказал на совещании в Хурале Уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев.Такие районы, как Заиграевский, Хоринский, Джидинский, Кяхтинский и Мухоршибирский также показали стабильность – они стабильно находятся в нижней части рейтинга.Устойчивыми «середнячками» показали себя Кижингинский, Закаменский, Северо-Байкальский Тарбагатайский и Селенгинский районы.Среди районов, улучшающих свое место в рейтинге, можно выделить Баргузинский, Курумканский и Тункинский.А вот баунтовцы и прибайкальцы имеют тенденцию к падению. «Лидером общего падения можно назвать Еравнинский район», - указал уполномоченный.Фото: пресс-служба правительства Бурятии