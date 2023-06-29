Экономика и бизнес 29.06.2023 в 13:59
В Улан-Удэ пройдет тренинг «Самозанятость: путеводитель»
Мероприятие состоится под эгидой центра «Мой бизнес» и Минпромторга Бурятии
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» пройдет тренинг «Самозанятость: путеводитель». Спикером мероприятия выступит Светлана Мишина - создатель и руководитель Центра бизнес–обучения Make Sense. Автор и владелец программ по самозанятости, одобренных Минэкономразвития.
Участники: физические лица и ИП, применяющие налоговый режим НПД (самозанятые граждане).
Темы:
1. Бизнес-идея и бизнес-модель для самозанятого. Оптимальная продуктовая линейка: что включает, как создать.
2. Практические аспекты применения НПД. Сочетание НПД и ИП. Разбор кейсов.
3. Начать мыслить как предприниматель.
4. Авторская технология постановки сильных целей: теория и практика.
5. Все о продажах: ограничивающие убеждения, каналы и форматы продвижения для самозанятых, что срабатывает лучше всего, индивидуальные планы продаж.
6. Финансовые правила для самозанятых: кто, как, зачем?
7. Управляем своим временем. Основные поглотители времени и как с ними справляться. Как оптимально распределять разнородные занятия самозанятому. Баланс времени внутри работы, баланс рабочего и личного времени.
8. Роль коммуникации в эффективности бизнеса. Письменная коммуникация, продвижение в социальных сетях, сторителлинг. Устная коммуникация. Переговоры с покупателями и партнерами
9. Технология принятия достаточно хороших решений в условиях неопределенности.
10. Составление индивидуальных планов развития своего дела до конца года.
Результаты для участников:
- Понимание системы развития своего дела.
- Понимание тонкостей применения НПД.
- Множество практичных и применимых лайфхаков для развития своего дела.
- Пространство общения и нетворкинга.
- Возможности продвижения и мотивация развивать свое дело.
По итогу обучения выдается сертификат.
Мероприятие пройдет 5-6 июля. Регистрация по ссылке.
Организатор тренинга - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
Участники: физические лица и ИП, применяющие налоговый режим НПД (самозанятые граждане).
Темы:
1. Бизнес-идея и бизнес-модель для самозанятого. Оптимальная продуктовая линейка: что включает, как создать.
2. Практические аспекты применения НПД. Сочетание НПД и ИП. Разбор кейсов.
3. Начать мыслить как предприниматель.
4. Авторская технология постановки сильных целей: теория и практика.
5. Все о продажах: ограничивающие убеждения, каналы и форматы продвижения для самозанятых, что срабатывает лучше всего, индивидуальные планы продаж.
6. Финансовые правила для самозанятых: кто, как, зачем?
7. Управляем своим временем. Основные поглотители времени и как с ними справляться. Как оптимально распределять разнородные занятия самозанятому. Баланс времени внутри работы, баланс рабочего и личного времени.
8. Роль коммуникации в эффективности бизнеса. Письменная коммуникация, продвижение в социальных сетях, сторителлинг. Устная коммуникация. Переговоры с покупателями и партнерами
9. Технология принятия достаточно хороших решений в условиях неопределенности.
10. Составление индивидуальных планов развития своего дела до конца года.
Результаты для участников:
- Понимание системы развития своего дела.
- Понимание тонкостей применения НПД.
- Множество практичных и применимых лайфхаков для развития своего дела.
- Пространство общения и нетворкинга.
- Возможности продвижения и мотивация развивать свое дело.
По итогу обучения выдается сертификат.
Мероприятие пройдет 5-6 июля. Регистрация по ссылке.
Организатор тренинга - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
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