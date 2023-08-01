Экономика и бизнес 01.08.2023 в 12:49
Жители Бурятии смогут бесплатно обучиться основам предпринимательства у федерального спикера
В Улан-Удэ пройдет «Азбука предпринимателя»
Текст: Иван Иванов
Сертифицированный тренер Корпорации МСП Ксения Плетцер расскажет, как:
- считать затраты и составлять бизнес-план
- продумывать стратегию развития
- строить маркетинговый̆ план
- вести переговоры и защищать свой проект
Регистрация по ссылке.
Курс пройдет со 2 по 5 августа в центре «Мой бизнес» (14+).
Обучающее мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор «Азбуки предпринимателя» - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Фото: Минпромторг РБ
- считать затраты и составлять бизнес-план
- продумывать стратегию развития
- строить маркетинговый̆ план
- вести переговоры и защищать свой проект
Регистрация по ссылке.
Курс пройдет со 2 по 5 августа в центре «Мой бизнес» (14+).
Обучающее мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор «Азбуки предпринимателя» - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Фото: Минпромторг РБ
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