Экономика и бизнес 07.08.2023 в 16:08

В Бурятии пройдет вебинар «Основы финансовой грамотности»

Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии пройдет вебинар «Основы финансовой грамотности»
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей и заинтересованных в открытии бизнеса на вебинар «Основы финансовой грамотности». Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Спикером выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».

На вебинаре вы узнаете, как рассчитать прибыль, составить план денежного потока, рассчитать точку безубыточности, рентабельность и срок окупаемости бизнеса, как привлечь финансовые ресурсы.

Обучающее мероприятие пройдет 10 августа с 13.00 до 16.00

Регистрация по ссылке.

По окончании обучения все участники получат сертификаты в электронном виде.

Организатор вебинара - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.

Возрастное ограничение: 14+

Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии

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с 2 по 8 августа

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