Экономика и бизнес 07.08.2023 в 16:08
В Бурятии пройдет вебинар «Основы финансовой грамотности»
Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Текст: Иван Иванов
Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей и заинтересованных в открытии бизнеса на вебинар «Основы финансовой грамотности». Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Спикером выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
На вебинаре вы узнаете, как рассчитать прибыль, составить план денежного потока, рассчитать точку безубыточности, рентабельность и срок окупаемости бизнеса, как привлечь финансовые ресурсы.
Обучающее мероприятие пройдет 10 августа с 13.00 до 16.00
Регистрация по ссылке.
По окончании обучения все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатор вебинара - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии
Спикером выступит Елена Макарова, кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, основатель консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма», автор книги «Юридические хитрости для вашего бизнеса».
На вебинаре вы узнаете, как рассчитать прибыль, составить план денежного потока, рассчитать точку безубыточности, рентабельность и срок окупаемости бизнеса, как привлечь финансовые ресурсы.
Обучающее мероприятие пройдет 10 августа с 13.00 до 16.00
Регистрация по ссылке.
По окончании обучения все участники получат сертификаты в электронном виде.
Организатор вебинара - центр «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга РБ.
Возрастное ограничение: 14+
Фото: предоставлено Минпромторгом Бурятии