Экономика и бизнес 10.08.2023 в 19:55
На Улан-Удэнском авиазаводе ждут молодых специалистов
На фоне роста производства предприятию необходим приток новых кадров
Российский авиапром наращивает объемы производства. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» ГК Ростех продолжает увеличивать выпуск вертолетов и успешно осваивает производство новых винтокрылых машин. Развивать промышленность сегодня активно помогает и молодежь. Телеканал БГТРК выпустил сюжет об авиастроителе, который сумел пройти путь от простого рабочего до мастера цеха.
Рабочий день Константина Шестакова начинается с определения того, что необходимо сделать за день. После составления нарядов и систематизации нагрузки он до каждого сотрудника доводит его задание на эту смену. Дело ответственное, но оно же ещё и любимое, то это только добавляет интереса.
- С самого детства мне нравились вертолёты и было мечтой просто попасть на авиазавод, где строят эти красивые машины, - рассказывает мастер цеха изготовления эталонной и крупногабаритной технологической оснастки АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» Константин Шестаков.
- Молодые специалисты в среднем, вот пришел молодой человек, у него получается зарплата около 45 тысяч, именно у молодого специалиста, который работает примерно полгода, от полугода до года, - говорит заместитель начальника цеха по изготовлению эталонной и крупногабаритной технологической оснастки АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» Александр Ничепорчук.
По словам Константина Шестакова, цех, в котором он работает, уникален — это завод в заводе. Здесь могут от начала до конца изготовить любую деталь, вплоть до болтов, лестниц, эталонов и стапелей.
Сегодня он уже сам стал опытным мастером, частью большого коллектива. Признается, что ни на миг не пожалел о сделанном выборе и намерен и дальше повышать свою профессиональную квалификацию. И добавляет: «Строить вертолёты — это классно».
Сегодня Улан-Удэнский авиазавод — это более шести тысяч человек. Несмотря на столь внушительную цифру, здесь необходимы рабочие разных профилей: операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики. И это еще не весь перечень. Словом, завод заинтересован в притоке молодых специалистов.
Фото: Улан-Удэнский авиационный завод
Рабочий день Константина Шестакова начинается с определения того, что необходимо сделать за день. После составления нарядов и систематизации нагрузки он до каждого сотрудника доводит его задание на эту смену. Дело ответственное, но оно же ещё и любимое, то это только добавляет интереса.
- С самого детства мне нравились вертолёты и было мечтой просто попасть на авиазавод, где строят эти красивые машины, - рассказывает мастер цеха изготовления эталонной и крупногабаритной технологической оснастки АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» Константин Шестаков.
Мечта о том, чтобы строить вертолёты привела Константина в авиационный техникум. После его окончания молодой человек пришёл на завод токарем. Здесь за ним закрепили наставника, который направил, подсказал, помог влиться в коллектив. И это малая часть поддержки, которую получают молодые специалисты на предприятии.
- Молодые специалисты в среднем, вот пришел молодой человек, у него получается зарплата около 45 тысяч, именно у молодого специалиста, который работает примерно полгода, от полугода до года, - говорит заместитель начальника цеха по изготовлению эталонной и крупногабаритной технологической оснастки АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолёты России» ГК «Ростех» Александр Ничепорчук.
По словам Константина Шестакова, цех, в котором он работает, уникален — это завод в заводе. Здесь могут от начала до конца изготовить любую деталь, вплоть до болтов, лестниц, эталонов и стапелей.
- Сама работа в целом она интересная и это как прохождение некого квеста. В том плане, что тебе нужно обеспечить все в поставленные сроки и сделать так, чтобы все остались довольны, в том числе рабочие получили хорошую заработную плату, - отмечает Константин Шестаков.
Сегодня он уже сам стал опытным мастером, частью большого коллектива. Признается, что ни на миг не пожалел о сделанном выборе и намерен и дальше повышать свою профессиональную квалификацию. И добавляет: «Строить вертолёты — это классно».
Сегодня Улан-Удэнский авиазавод — это более шести тысяч человек. Несмотря на столь внушительную цифру, здесь необходимы рабочие разных профилей: операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики. И это еще не весь перечень. Словом, завод заинтересован в притоке молодых специалистов.
Фото: Улан-Удэнский авиационный завод
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