На Улан-Удэнском авиазаводе ждут молодых специалистов

Мечта о том, чтобы строить вертолёты привела Константина в авиационный техникум. После его окончания молодой человек пришёл на завод токарем. Здесь за ним закрепили наставника, который направил, подсказал, помог влиться в коллектив. И это малая часть поддержки, которую получают молодые специалисты на предприятии.





- Сама работа в целом она интересная и это как прохождение некого квеста. В том плане, что тебе нужно обеспечить все в поставленные сроки и сделать так, чтобы все остались довольны, в том числе рабочие получили хорошую заработную плату, - отмечает Константин Шестаков.



