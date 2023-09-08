Китайский бизнесмен заинтересовался бурятским молоком

Зампреда правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев провел встречу с потенциальным инвестором из Китая. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, бизнесмен Чен Фушин заинтересован в сотрудничестве с ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии» в плане экспорта молочной продукции в Китай, также он рассматривает возможность инвестиции в другие отрасли АПК.«На встрече инвестору были даны предложения инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, по каждому из которых будет разработан бизнес-план для выработки дальнейших действий. Так, в числе проектов организация молочно-товарной фермы и т. п.», - сообщили в Минсельхозе.В свою очередь представители «Молоко Бурятии» заинтересованы в расширении своего производства. В частности, на повестку встречи были вынесены вопросы закупа нового технологического оборудования из Китая.Фото: Минсельхоз Бурятии