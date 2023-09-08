Экономика и бизнес 08.09.2023 в 08:57

Китайский бизнесмен заинтересовался бурятским молоком

Встречу с потенциальным инвестором провел глава Минсельхоза Бурятии
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Текст: Константин Воронов
Китайский бизнесмен заинтересовался бурятским молоком
Зампреда правительства Бурятии – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев провел встречу с потенциальным инвестором из Китая. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, бизнесмен Чен Фушин заинтересован в сотрудничестве с ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии» в плане экспорта молочной продукции в Китай, также он рассматривает возможность инвестиции в другие отрасли АПК.

«На встрече инвестору были даны предложения инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, по каждому из которых будет разработан бизнес-план для выработки дальнейших действий. Так, в числе проектов организация молочно-товарной фермы и т. п.», - сообщили в Минсельхозе.

В свою очередь представители «Молоко Бурятии» заинтересованы в расширении своего производства. В частности, на повестку встречи были вынесены вопросы закупа нового технологического оборудования из Китая.

Фото: Минсельхоз Бурятии
Теги
сельское хозяйство инвестиции

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