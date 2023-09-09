В Бурятии с берегов Байкала выгоняют добывающие компании

В последнее время не утихают споры о том, где находится грань между защитой экологии Байкала и интересами республики, включая ее жителей. С одной стороны, экономика Бурятии нуждается в новых производствах, рабочих местах, налогах. С другой – Байкал все-таки важнее. Недавно прокуратура качнула эти весы, поставив экологические запреты выше экономической целесообразности.Обе истории произошли на севере республики. Первая касается золотодобытчиков и имеет громкую предысторию.В начале 2022 года мы писали, что Северобайкальский городской суд вынес решение по нашумевшему делу о рубке в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Компания «Кавынах» несколько лет назад с согласия руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Александра Мартынова, срубила лес, чтобы начать геологоразведку.Участок находится в центральной экологической зоне Байкала. Несмотря на запрет, в феврале 2019 года руководитель РАЛХа утвердил положительное заключение экспертизы проекта освоения участка. Он предусматривал сплошную рубку леса на площади 31,5 га, то есть всей площади участка, покрытой лесом, с объемом вырубки более 5 тыс. кубометров. После чего работники компании приступили к освоению участка и успели вырубить на нем почти треть лесных насаждений. Ущерб лесному фонду превысил 11,5 млн рублей.Следственный комитет Бурятии тогда возбудил уголовное дело в отношении руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Александра Мартынова. Он подозревался в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В ходе расследования уголовного дела в РАЛХе несколько раз проводили выемку документов. Однако в 2020 году уголовное дело в отношении чиновника прекратили.«Кавынах», планировавшую добывать россыпное золото, по решению суда оштрафовали на 742,9 тыс. рублей. Но на этом дело не закончилось.Чтобы довести историю до конца, Северобайкальский межрайонный прокурор обратился с иском к ООО «Кавынах», в котором просил признать незаконной и запретить его деятельность по добыче золота россыпи на ручье Кавынах (Нюрундукан). А также взыскать вред, причиненный лесному фонду – почти 10 млн рублей. Ручей, к слову, тоже расположен в центральной экологической зоне Байкала.Представитель компании пыталась убедить суд, что никакого нарушения здесь нет. Что землю они взяли в аренду по договору с Республиканским агентством лесного хозяйства (РАЛХ) для геологического изучения. Что никаких сплошных вырубок не было, участок не относится к особо защитным лесам, а ручей находится далеко от Байкала.«Поэтому никаких ограничений по его использованию для осуществления геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых законом не установлено. Золотоносные пески, добываемые на ручье Кавынах, не являются металлической рудой ни по физическому состоянию (россыпные песка), ни по методам и обогащению, образуемым отходам, ни по последствиям в отношении окружающей среды. Месторождение золота ручья Кавынах является россыпью, а не рудой», - приводит суд позицию компании.Что касается срубленного леса, то фирма заключила договор с «Верхне-Талецким лесхозом» на лесовосстановление. И заплатила за это более миллиона рублей.«Данным договором оговаривается посадка лесных культур в размере 32 800 штук саженцев сосны обыкновенной. Договор выполнен в полном объеме. Следовательно, общество, производя рубки лесных насаждений, действовало правомерно и на законном основании», - описывает суд позиции компании.РАЛХ, которое тоже привлекли к разбирательству, встало на сторону ООО «Кавынах», утверждая, что «договор предоставления лесного участка на момент его заключения был законный и соответствовал действующему законодательству».Пригласили поучаствовать в разбирательстве даже главного лесничего - начальника отдела организации и обеспечения деятельности Северобайкальского лесничества. Пояснившего, что «на участке не проводилась сплошная рубка, была выборочная, вырубалась группа».Несмотря на такую поддержку, суд первой инстанции полностью удовлетворил требования прокурора и в части запрета, и в части возмещения вреда. ООО «Кавынах», тем не менее, пыталось обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но безуспешно.Второй случай также является продолжением прошлогодней истории. На этот раз «жертвой» стала компания АО «Регионстрой», а «нападающим» - природоохранный прокурор.Последний рассказал, что компания добывала песок в Северо-Байкальском районе на основании лицензии, выданной до 2029 года. Однако эта деятельность, по его мнению, подлежит запрету, ведь федеральным законом предусмотрен запрет на разработку полезных ископаемых в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, ранее не затронутых разработками.«Установлено, что в период строительства Байкало-Амурской магистрали (далее БАМ) и до 1993 года в местности, на которой впоследствии образован участок недр, велись сельскохозяйственные работы совхозом «Эстония» и сельскохозяйственным кооперативом «Ойхал». Учитывая, что карьер расположен в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где федеральным законодательством об охране озера Байкал прямо запрещены разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами, добыча общераспространенных полезных ископаемых АО «Регионстрой» является незаконной», - уверял судей природоохранный прокурор.Он настаивал, что деятельность компании «нарушает требования законодательства об охране окружающей среды и озера Байкал, носит неустранимый характер и является экологически опасной, поскольку создает риск уничтожения лесов, выполняющих водоохранные функции и расположенных в ЦЭЗ БПТ, угрозу причинения невосполнимого вреда уникальной экосистеме озера Байкал, включенного в Список всемирного наследия».Представители АО «Регионстрой» пытались сопротивляться, доказывая суду, что спорный участок недр является недрами местного значения. «Соответственно, при рассмотрении дела необходимо исследовать реестр лицензий на недра местного значения, а не федерального, что предоставлено прокурором при рассмотрении дела».Однако Северобайкальский городской суд решил, что прокурор прав. И признал деятельность компании незаконной.«Запретить акционерному обществу «Регионстрой» осуществлять хозяйственную деятельность по добыче полезных ископаемых на участке недр», - гласил вердикт.Однако «песочники» не сдавались. Они обратились в суд с просьбой пересмотреть решение по вновь открывшимся обстоятельствам. А обстоятельства, по их мнению, таковы: решение о запрете принималось судом на основании другого решения, но только уже Арбитражного суда, который признал незаконной лицензию на добычу песка. Однако сегодня это решение изменилось в пользу «Регионстроя», а значит лицензия снова законна. И, следовательно, нет и причин, чтобы запрещать компании добывать песок.Логика понятная, но Верховный суд Бурятии ее не разделил. Коллегия судей пришла к выводу, что решение Арбитража для них играло не такую уж и большую роль, что и без него достаточно доказательств, чтобы прикрыть лавочку. В итоге «песочники» потерпели очередное поражение.Как это отразится на экологии Байкала, сказать сложно. Но совершенно точно можно утверждать, что если на территории вокруг озера запретят добывать даже такие, казалось бы, не очень ценные ресурсы, как песок, то развитие прибрежных районов сильно затормозит. Ведь песок нужен для строительства дорог, социальных объектов и так далее.Недавно, напомним, в Бурятии случилась ЧС, когда река Холодная в Северо-Байкальском районе вышла из берегов и затопила БАМ. По словам властей, дамбу запретили строить из-за экологических запретов. И это происшествие дало еще один повод говорить об ослаблении этих ограничений.К слову, сейчас в Госдуме находится законопроект, который снимает некоторые запреты, разрешает в ряде случаев вырубать лес и так далее. Если его примут, то случаев, подобных описанным выше, скорее всего, поубавится. Впрочем, разрешать кому попало вести добычу у берегов Байкала, это тоже не выход.Фото: «Номер один»